De verbrandingsmotor heeft toekomst!

De opmars van volledig elektrische auto’s is niet te stoppen. Toch is er hoop voor de verbrandingsmotor. Petrolheads, even opletten dus.

Waterstof als energiedrager

Waterstof wordt nu vooral gebruikt als energiedrager. Bij auto’s als de Toyota Mirai en Hyundai NEXO wordt elektriciteit opgewekt door middel van een reactie tussen waterstof (de energiedrager) en zuurstof. Het restproductie is gedemineraliseerd water, niet schadelijk voor het milieu, maar we raden niet aan om dit te drinken. Je lichaam heeft namelijk mineralen nodig.

Maar wat als waterstof nu als brandstof dient? Daar experimenteren diverse fabrikanten mee. Neem Toyota, dat al sinds 2017 werkt aan verbrandingsmotoren die op waterstof lopen.

Eerste vingeroefening

Een eerste vingeroefening werd gegeven met een speciale Toyota Corolla Sport waarmee het automerk deelneemt aan de Super Taikyu-raceseries in Japan. Bij wijze van proef ontwikkelde Toyota de GR Yaris Hydrogen, waarbij de 1,6-liter driecilinder turbobenzinemotor is omgebouwd voor waterstoftechnologie.

Het enige verschil ten opzichte van de normale Toyota GR Yaris is een ander brandstoftoevoer- en injectiesysteem om waterstof rechtstreeks als brandstof te kunnen gebruiken. Het grote voordeel: het motorgeluid blijft behouden! Daar kunnen we als autoliefhebbers alleen maar van dromen. Moet je voorstellen: een hoogtoerige zescilinder, roffelende vijfcilinder of ruige vierpitter, maar dan op waterstof. Droom!

Beperkte aanpassingen

Met beperkte aanpassingen is het dus mogelijk om een benzine-auto om te bouwen naar een waterstof-auto, waarbij de benzinetank wordt vervangen door een waterstoftank en het injectiesysteem wordt aangepast om waterstof te kunnen injecteren. Waterstof verbrandt daarnaast sneller dan benzine, waardoor het reactievermogen van de verbrandingsmotor toeneemt. Tanktijden blijven net zo kort als een auto met benzinemotor. Wij zien alleen maar voordelen.

Van grijs naar groen

Wel is het noodzaak dat het aantal waterstoftankstations drastisch toeneemt. Ook is het belangrijk om de productie van waterstof te vergroenen. Momenteel is de industrie afhankelijk van aardgas. Met behulp van wind-, water- en zonne-energie valt waterstof op een duurzame manier te produceren. Stel jezelf op dat moment nog maar eens de vraag of je een batterij-elektrische auto wenst, of een auto met waterstof-verbrandingsmotor met bijbehorende verbrandingsgeluiden. Weet je wat, dit vraagt om een poll. Zeg het maar: 100% elektrisch of waterstofverbranding?

