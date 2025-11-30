AB scribenten en @willeme bezoeken tuningsbeurs, beoordelen Tesla Model Y Standard

Premium! A life in the day of some fools.

Jaja, waar ga je heen als autoliefhebber, nu CO2 niet meer mag en autobeurzen ook niet? Welnu, naar de tuningsbeurs in Essen natuurlijk. Vlak over de grens in Duitsland gaat het er nog ouderwets Schmutzig aan toe in de Essen Messe. Of nou ja, echte beursbabes zijn er natuurlijk niet meer. Maar wel automotieve skirts, spoilers, hele dikke wielen en kleffe broodjes met worst, mostert en ketchup die worden verorberd door mannen met baarden. Schmutzig in de minder spannende zin van het woord dus. Geflankeerd door collega @loek en voormalig collega @willeme, viel uw trouwe verslaggever Duitsland binnen, om te checken wat er over is van de autocultuur anno 2025.

Op de wegen voor de beurs lijkt alles als vanouds. In de file voor de beurs staan dikke Audi’s, Volkswagens met blèrpijpen en een enkele exoot. Als we binnenstappen komt de sfeer van de sportschool je tegemoet. Er hadden net zo goed wat bankjes met dumbells kunnen staan. Het publiek roept associaties op met de sketch over de bootsssss…jungeh van Hans Teeuwen. Toch bestaat ook zo’n twintig procent van de bezoekers uit vrouwen met Lando Norris shirtjes aan. Op zich niks mis mee. Bij de demonstratie van de Monster Truck vind je vuurwerk, maar geen vegetarische versnaperingen. Affengeil.

Op de beursvloer zien we vooral veel BMW. De M2, M3 en M4 zijn gewillige slachtoffers voor de tuners. Ook de M5 zien we veelvuldig terug. Qua Audi’s is de RS6 nog wel met regelmaat terug te vinden. Maar echt opvallend, is de afwezigheid van Mercs. Er staan een paar G-Klasses, onder andere van Brabus. Doch de C AMG, vroeger bijna net zo populair als de dikke BMW’s onder de veredelaars, staat niet meer op de kaart. In alle zalen staat er niet één. Een totale boycott van de vierpits hybride AMG. Ook tuners doen kennelijk aan cancel cultuur.

Op de stand van BBS haalt @willeme opeens een rieten matje uit zijn rugzak en een compas uit zijn broekzak. Met zijn hoofd gericht op de locatie van het hoofdkantoor van BBS, doet de gigant een gebedje geflankeerd door twee CH-R’s terwijl hij een rode BBS-hubcap stevig in zijn palm vasthoudt als ware het zijn Cocker Spaniel. @Loek, ondergetekende en de rest van het beurspubliek kijken stil en respectvol toe terwijl onze gigantische ex-collega zijn geloof beleid.

De gaafste hal is degene waar de mooiste zelfbouwprojecten staan. We zien hier onder andere een paarse BMW E34 M5 Touring op BBS velgen, met daarachter een trailer met daarop een matchend paarse BMW 2002 op BBS velgen. Ook de trailer zelf heeft BBS velgen. Doordat alle auto’s verlaagd zijn, valt op hoe klein auto’s vroeger waren. Of liever gezegd, hoe monstrueus ze nu zijn. Zelfs een E23 of E38 7-Serie oogt haast sierlijk klein naast het moderne spul.

Andere hoogtepunten vormen de Strosek 911 met matchend schaalmodel, een episch fraaie lichtblauwe Ferrari 365 BB met de zes uitlaten en wat te denken van een Maybach Exelero. Het is inmiddels ultieme kitsch. Maar tegelijkertijd; als je hiermee bij de club aankomt in Marbella, ben je nog steeds helemaal het mannetje (m/v/i).

Het journalistieke hoogtepunt is echter onze diepte review van de Tesla Model Y Standard, die waarschijnlijk op de beurs staat omdat Tesla Duitsland niet helemaal begrepen heeft wat voor beurs het is. Op een beurs die draait om hubcaps, blijken deze op de Model Y Standard bijvoorbeeld volledig te ontbreken.

Ingestapt blijkt uw trouwe verslaggever (1.92m) echter prima achterin te passen achter @willeme (3.51m). De iPhone van @Loek wordt direct draadloos opgeladen in het aflegvakje. Het stof op de stoelen voelt prima aan. De plastics zijn kneiterhard en de sfeer kil en kaal. Maar de value is uitstekend. De conclusie is dus: we willen ‘m niet, maar het is wel voor iedereen een goede koop. Waarvan akte.

Bij het naar buiten lopen krijgen we nog gratis de Rieger tuningsgids mee. Met daarop zelfs -foei toch- een paar ouderwetse beursbabes op de cover. De vibe ergens tussen een defaitistisch ‘das war einmahl’ en een hoopvolle LL Cool Jesque comeback. Ouderwetse autocultuur hangt aan het infuus, maar leeft nog.

Moe, een tikje meewarig en toch ook soort van voldaan vertrekken we weer, voordat we te lang blijven en verleid worden een Formule 1 Magazin uit 2000 kopen dat we thuis weer moeten weggooien. In het voorjaar is er weer een klassiekerbeurs…