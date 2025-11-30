Deze Lamborghini LM002 station van een BMW eindbaas kende je nog niet

De gaafste offroader ooit is opeens nog gaver geworden. Deze stationversie blijkt namelijk te bestaan. En jij kan er nu op bieden.

Eigenlijk moeten we misschien wel een beetje boos zijn als auto’s als de Hummer, Lamborghini LM002 en in mindere mate de Range Rover en Mercedes G-Klasse. Hoewel deze epische mastodonten dezer dagen gehaat worden als lompe metaalgeworden extenties van een foute cultuur, wil stiekem tegelijkertijd iedereen zo’n hoge stoere bak hebben.

De onverwoestbare uitstraling, het hoog zitten en boven het gepeupel uit tronen; het is voor sommigen een probleem als de buurvrouw er een heeft. Maar zelf wil men niets liever hebben. Vandaar dat ruim de helft van de in Nederland verkochte auto’s nu slappe aftreksels van deze originelen zijn, in de vorm van SUV’s of CUV’s. Iedereen die een 208 zou moeten rijden, rijdt een 2008.

Maar goed, we kunnen Stephen Curry ook niet de schuld geven van het feit dat de NBA nu bestaat uit een wedstrijd driepunters schieten. Op zichzelf was de Lamborghini LM002 natuurlijk een unieke, niet geheel foutloze doch zonder twijfel fabeltastische auto. Net als de Hummer H1 oorspronkelijk ontworpen als legervoertuig, was de LM002 bij uitstek geschikt om kinderen naar school te brengen. De enige nadelen zijn eigenlijk dat je geen ruimte hebt om te parkeren, dat de V12 uit de Countach op een slechte dag drie liter benzine lust per kilometer en dat je voor onderhoud iets meer kwijt bent dan voor een Toyota Camry. Maar twee van die nadelen kan je oplossen door steenrijk te zijn.

Geen wonder dus dat deze Lamborghini LM002 Wagon, omgebouwd door coachbuilder Diomante, origineel besteld is door de Sultan van Brunei. Die kon wel wat geld missen hier en daar. Later is de auto in bezit geweest van voormalig BMW en later Volkswagen CEO Bernd Pischetsrieder. In functie was Bernd een beetje een bonenteller die de onovertroffen Wolfgang Reitzle de pas afsneed om CEO te worden. Maar privé had Bernd duidelijk minder problemen met geld uitgeven, kennelijk. En was het dus toch een echt benzinehoofd. Weer later eindigde de auto in Zweden en is deze daar naar verluidt daadwerkelijk ingezet voor de school run. De offroader kan wel overweg met een glibberig Zweeds weggetje in de winter.

Los van de ombouw met een hoog dak, kreeg chassisnummer KLA12162 nog wat extra goodies mee. Zoals de obligate TV achterin, die helaas, niet meer werkt. Achter de achterstoelen zijn er net als in de ‘reguliere’ LM002 stoelen. Echter zijn dat in dit geval geen militaire uitklapstoeltjes, maar een met soepel leder beklede bank in U-vorm. Origineel was de auto zwart, maar het huidige zilvergrijs past er eigenlijk wel goed bij.

Je kan dit unieke exemplaar nu kopen via Bringatrailer. Hij gaat naar de hoogste bieder. Momenteel staat het hoogste bod op 205.000 Euro. Dat is wel veel geld. Maar, zeker met het hoge dak, kan je de auto waarschijnlijk laten ombouwen naar grijs kenteken. Dat scheelt dan weer een beetje in de kosten. Koop dan?