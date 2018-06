Welke ABT Audi RS4 zet jij voor de deur?

Iene, miene, mutte...

Wanneer je het hoofd van een autofabrikant of tuner bent, heb je het privilege op vrijwel ieder moment de sleutels van één van je favoriete auto’s te pakken. Hans-Jürgen Abt is zo iemand die zichzelf dagelijks kan verblijden met de materialistische overblijfselen van zijn onderneming. Bijvoorbeeld met de verschillende generaties Audi RS4 (video) die de tuner produceerde.

Audi begon in 1994 met de RS2, een retesportieve Audi 80 Avant met een geblazen Porsche-motor die 315 pk produceerde. Vijf jaar later, toen de Audi 80 vervangen werd door de A4 (B5), kwam de RS4 op de markt. De snelle stationwagen kreeg wederom geen Audi-blok, maar een twin-turbo zescilinder van Cosworth, die goed was voor liefst 381 pk. Omdat Audi na twee jaar besloot de wagen uit de productie te halen, zag ABT haar kans. Omdat Audi geen RS4 maakte voor de B6-generatie, kon ABT haar slag slaan. De tuner haalde simpele Audi’s S4 Avant naar haar garage om deze van het blok uit de vorige generatie te voorzien, met als enige verschil dat ze 19 extra pk aan boord hadden. Voor sommigen was 400 pk echter niet voldoende, dus werd er later nog een 450 pk sterk model gemaakt. HIER lees je meer over die auto.

Toen Audi met het introduceren van de B7 de RS4 terugbracht, zagen we de Cosworth-motor vertrekken. In plaats daarvan kwam er een heuse Audi V8–ongeblazen, welteverstaan–in het vooronder van de RS4 terecht. ABT was het hier niet helemaal mee eens. De bejubelde zescilinder moest terugkomen, zo vonden zij en een groot aantal RS4-fanaten. De reactie van de tuner was dan ook vrij logisch: de ABT Audi RS4 B7 kreeg de ‘oude’ Cosworth V6. Uiteraard hadden de technici zich inmiddels verder in het blok verdiept, waardoor ze er 480 pk uit wisten te peuteren. Dit was 60 pk meer dan de normale RS4, die bijna altijd wordt gestolen. ABT zette de mannen en vrouwen uit Ingolstadt nog verder voor schut door op het circuit van Oschersleben liefst 1,3 seconden sneller te zijn.

Twaalf jaar later onthult Audi de nieuwe RS4 (rijtest). Inmiddels is ABT dermate relevant dat het haar klanten geen jaren kan laten wachten op een nieuwe wagen. Nee, de tuner onthult de RS4-R al vrij snel na de officiële onthulling van Audi. Ditmaal besluiten ze de twin-turbo V6, die Audi deze keer uit haar eigen schappen heeft gehaald, er niet uit te trekken. In plaats daarvan pompen ze de zescilinder op tot 530 pk, liefst 80 paarden meer dan het origineel.

Allemaal zijn ze smakelijk in hun eigen recht. Zoals Hans-Jürgen zelf ook inziet, zou het voor de hand liggen om voor de meest technisch ontwikkelde auto te gaan. Hoe fijn de nieuwste generatie ook is, persoonlijk zou ik het liefst de B7 voor de deur hebben staan. Al is het alleen maar voor het hoge “fuck you”-gehalte dat de auto uitstraalt.