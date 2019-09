Koenigsegg Regera verbreekt wereldrecord 0-400-0 km/u

Doen ze even.

Koenigsegg toont eindelijk weer een beetje de spierballen, door met de Regera een nieuw wereldrecord te vestigen. Het gaat om de inmiddels bekende sprint naar de 400 km/u, inclusief het afremmen tot stilstand. Deze 0-400-0 km/u rit heeft de Regera bijna twee seconden sneller afgelegd dan de Agera RS waarmee het merk het record twee jaar geleden vestigde.

In de autowereld stond 2017 voor een gedeelte in het teken van bloedstollend snelle ritten. Bugatti vuurde het openingssalvo toen Juan Pablo Montoya het record verbrak achter het stuur van de toen nog vrij nieuwe Chiron. De Colombiaan kreeg het voor elkaar de uitdaging in 41,96 seconden te klaren. Niet veel later zette Koenigsegg zijn concurrent volledig te kakken. De Zweden waren ruim vijf seconden sneller met de veel oudere Agera RS. Een maand later verbrak het zijn eigen record (naar 33,29 sec.) tijdens een poging in een Amerikaanse woestijn.

Destijds had Koenigsegg de Regera al onthuld, maar was de auto nog lang niet klaar om een dergelijke opdracht te voltooien. Het heeft twee jaar mogen duren, maar deze week was het dan eindelijk de hoogste tijd voor de complexe, zeer aerodynamische Regera om zich aan de uitdaging te wagen. Met het schrijven van dit artikel mag het duidelijk zijn dat het ze is gelukt. Koenigsegg heeft zijn eigen (wereld)record met bijna twee seconden aangescherpt naar 31,49 seconden.

Koenigsegg heeft de sprint nog verder ontleed. In 22,87 seconden haalde de Regera de 400 km/u (249 mph), na 23,65 seconden zat hij aan de 250 mph (402 km/u). Vervolgens had de Koenigsegg er 8,62 seconden voor nodig om tot stilstand te komen. Achter het stuur van de Regera zat Koenigsegg-fabrieksrijder Sonny Persson.