AC Schnitzer maakt de 1 Serie nog dikker

Mocht je de looks van de standaard 1 Serie te tam vinden, heeft AC Schnitzer de oplossing voor je.

De introductie van de BMW 1 Serie was niet geheel onomstreden. Heiligschennis, ‘merkwaarden-verwaarlozing’ en een Mini met een BMW snuit. Gelukkig bleek de nieuwe 1 Serie een uiterst prettig rijdende auto te zijn. Zou het beter kunnen?

AC Schnitzer

Uiteraard denken aan de dames en heren van AC Schnitzer van wel, uiteraard. De BMW- en MINI-specialisten uit Aachen hebben hun eerste lading onderdelen voor de 1 Serie klaar. Deze moeten de 1 Serie er dikker uit laten zien en zorgen voor een betere rijervaring.

Dik uiterlijk

We beginnen met het uiterlijk. Het meest opvallende is de grotere en hogere achterspoiler. Deze is alleen te monteren als je al een M-Spoiler hebt besteld. AC Schnitzer zet hun vleugel dan dáár weer boven op. Het geheel valt minder uit de toon dan bij de Toyota Supra van AC Schnitzer, waarbij de achtervleugel nogal prominent aanwezig was. Aan de buitenkant zien we verder nog een splitter. Aan de achterzijde zijn twee dikke uitlaten zichtbaar met zwarte afwerking.

Wielen

Verdere visuele details is de donkere folie over de sideskirts en de ‘AC Schnitzer’-stickers voor de achterwielen. Over wielen gesproken. AC Schnitzer heeft een paar setjes voor je in de aanbieding. Het zijn de AC1-velgen en je kan kiezen tussen antraciet of ‘bicolor’. Die laatste trend mag binnenkort wel ophouden, overigens. De eerlijkheid gebeid te zeggen dat de wielen er onder de 1 Serie niet eens zo misplaatst staan. Maar gewoon geheel aluminium-kleurig zou het mooiste staan.

Verlaging

Sterker nog, in combinatie met de verlagingen staat het best wel dik. Niet overdreven, maar precies goed. De verlaging is met 30 mm gewoon keurig. Natuurlijk, de 1 Serie met achterwielaandrijving had een fraaiere stance, maar deze creatie van AC Schnitzer mag er ook best wezen. Overigens komen de veren waarschijnlijk bij de specialisten van KW vandaan, die ze weer in opdracht bouwt specifiek voor AC Schnitzer.

Motorische upgrades

Alle toeters en bellen zijn door AC Schnitzer op een M135i gemonteerd. Voor die motor zijn ze nu aan het werk om er iets meer vermogen uit te halen. Het potentieel is waarschijnlijk niet zo groot als met de vorige M135i en M140i mogelijk was, maar diverse gerenommeerde tuners halen eenvoudig zo’n 350 pk uit de motor. Aangezien AC Schnitzer vaak aan de veilige kant ziet, kun je zo’n 330-340 pk verwachten. Meer dan voldoende voor een C segment hatchback, eigenlijk.

Zoals gezegd, dit zijn slechts de eerste serie onderdelen van AC Schnitzer voor de BMW 1 Serie. Meer onderdelen zullen nog volgen.