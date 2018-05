Alvast 5 dingen over de FCA-plannen van morgen

Genoeg om te bespreken, dus ga ervoor zitten.

Sergio Marchionne kijkt tegen het laatste jaar aan, waarin hij bij Fiat Chrysler Automobiles met de staf mag zwaaien. Morgen, veertien jaar nadat de Italiaan aangesteld werd als CEO van het concern, wordt het nieuwe vierjarenplan gepresenteerd. Er staat veel op het spel, en we hopen dat Ome Sergio de boel niet als een ruïne achterlaat, daar hij er binnenkort toch niets meer mee te maken heeft. Het concern moet talloze ingrijpende aanpassingen doen, wil het meekomen met de andere grote spelers in de automobiele wereld. Of ze de te presenteren plannen ook daadwerkelijk waar gaan maken laten we buiten kijf; hier bespreken we enkel een vijftal zaken waarvan wij verwachten dat ze aan bod zullen komen.

Meer elektrische auto’s

Gezien de inzet van praktisch iedere andere grote autofabrikant, is het eigenlijk van de gekken dat Fiat Chrysler Automobiles tot op heden nog vrijwel niets gedaan heeft met elektromobiliteit. Waar andere fabrikanten tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s, blijft het akelig stil bij FCA. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Marchionne tot op heden weinig heeft gevoeld voor de stille stofzuigers. Desondanks denken de aandeelhouders er anders over. Zij verwachten bij de aankondiging van het nieuwe vierjarenplan een duidelijke koers die het concern zal volgens, na het vertrek van de Italiaan later dit jaar. Het is nog maar de vraag of er een uitgebreid, concreet plan zal komen, maar in Maserati heeft FCA in ieder geval een pion die het zal gebruiken om deze toekomst te verwezenleken.

Diesel wordt in de ban gedaan

Het in de ban doen van de dieselmotor is een stuk minder opzienbarend, maar het is desalniettemin een aardige stap voor het merk. Het type krachtbron is een belangrijk aspect geweest in de groei van het merk, dat de ontwikkeling van de diesel vooral in de jaren ’90 hoog op de to-do list had staan. Aan de andere kant, dankzij het dieselschandaal en de alsmaar strenger wordende emissienormen, wordt het voortbestaan van de zelfontbrander omringd door vraagtekens. Mocht het vertrek van de diesel morgen officieel bevestigd worden, dan is dit niet meer dan een formaliteit.

Nieuwe, krachtige Alfa Romeo modellen

Alfa Romeo heeft zichzelf bij talloze autoliefhebbers een warm plekje in het hart weten toe te eigenen. Juist hierom zijn er voldoende mensen die naarstig wachten op een aankondiging van de autofabrikant. Hoewel dit niet altijd evenveel wil betekenen, lijkt een bevestiging van nieuwe modellen in het laatste vierjarenplan onder Marchionne wel degelijk waarde te hebben. Alfa Romeo zou onder andere een grote SUV op de planning hebben staan, die zich nog boven de Stelvio moet vestigen, evenals een bijzonder krachtige tweedeurs Giulia.

Productie gaat op de schop

Ondanks dat Fiat ooit groot werd door het en masse produceren van goedkope, compacte auto’s, lijkt Marchionne in zijn laatste vierjarenplan af te willen stappen van deze wagentjes. Onder andere de Alfa Romeo MiTo en de Fiat Punto zouden het moeten vergelden. Daarnaast wordt de productie van de Panda naar verluidt van Italië naar Polen verhuisd. In plaats van kleine bolides, zou FCA zich willen richten op de productie van grotere luxe auto’s. Mochten de geruchten kloppen, dan worden de huidige fabrieken voor compacte auto’s omgebouwd tot geboorteplaats van allerlei Maserati’s en Jeeps.

Chrysler wordt vermoord

Het verschuiven, omgooien of volledig elimineren schijnt niet te worden beperkt tot alleen de modellen die FCA produceert. Volgens Automotive News zit het er namelijk dik in dat FCA één van de twee namen waaruit het concern is opgebouwd uit het raam wil gooien. Hoewel Fiat momenteel zelf ook niet bepaald sterk in haar schoenen staat, schijnt Chrysler de dood niet langer te kunnen ontsnappen. Uit eerdere woorden van Marchionne blijkt dat de focus vooral ligt op Dodge. In verschillende interviews spreekt hij over die ‘andere’ autofabrikant, terwijl er juist niets gezegd wordt over Chrysler. Aangezien stilte regelmatig luider klinkt dan woorden zelf, lijkt er al lang en breed over het lot van het merk besloten te zijn. Jammer, maar het moment maakt het minder erg. Chrysler heeft momenteel maar drie modellen in haar gamma: de ernstig verouderde 300 en de Pacifica, zowel in reguliere als hybride vorm. Dat gezegd hebbende leeft Chrysler, in tegenstelling tot Fiat, wél in de Verenigde Staten. Het verdwijnen van Chrysler zou in het voordeel komen van Jeep en Dodge.