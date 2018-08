Deze 700 pk sterke M5 met garantie is officieel bloedsnel

Dat mag ook wel met zoveel vermogen.

Vorige week hadden we een klein overzichtje gemaakt met alle dikke 5 Series. Normaal gesproken zou je zeggen: neem de M5. Dat is de beste, de nieuwste en de snelste. Maar de video waarin we de ACS5 van AC Schnitzer reden, maakte ons wel heel erg hebberig. Gelukkig is er ook een oplossing voor degene die echt niet kan kiezen tussen een AC Schnitzer getunede 550i of een M5: een door AC Schnitzer onder handen genomen M5 is namelijk het antwoord op al je vragen.

De AC Schnitzer M5 heeft natuurlijk de reguliere M5 als basis, maar dan met van alles net een beetje meer. Zo is de motor gekieteld om 700 pk vermogen en 850 Nm aan koppel te leveren. De auto wordt voorzien van een KW-onderstel, bodykit, 21″ gesmede velgen en nog wat andere AC Schnitzer-goodies, zoals de spoiler. Wat de prestaties zijn van dit kanon is vooralsnog niet exact duidelijk. Vorige keer wist AC Schnitzer te melden dat de auto op de Sachsecnring een tijd van 1:31.71 wist te halen. Daarmee kon de auto zich meten met auto’s als de Porsche 911 GT3 en Ferrari 488 GTB.

We hebben nog steeds geen acceleratietijd en topsnelheid, maar wel een andere belangrijke tijd: die op de Nordschleife van de Nürburgring. Net als Renntech zijn we erg blij met het feit dat AC Schnitzer een tijd op de Nordschleife zet. En het is een nauwelijks te bevatten tijd: 7:29.50, ongeveer negen seconden sneller dan een standaard M5! Deze tijd werd door Jörg Müller neergezet. Daarmee is het overigens niet de snelste tijd voor een sedan op de Nordschleife. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en Jaguar XE SV Project 8 gingen nog harder, maar dat zijn D-segment sedans. De M5 is een grotere E-segmenter. Die tijd van die Jaguar is sowieso niet helemaal eerlijk: die auto heeft geen achterbank en is zeer beperkt in productie. Check hieronder de video!