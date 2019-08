Donald Trump hekelt fabrikanten die weinig CO2 uitstoten

Het klinkt als fake nieuws, maar het is echt waar.

Terwijl wij in Nederland door de neus moeten betalen voor elke gram CO2 die onze auto’s uitstoten, wil Donald Trump de auto’s voor zijn onderdanen juist goedkoper maken door ze méér CO2 te laten uitstoten. Trump wil namelijk de strengere uitstootnormen die in het leven zijn geroepen tijdens het presidentschap van Obama weer terugdraaien. Niet gek, want de man lijkt sowieso vooral gedreven te zijn door de wil om alles wat Obama gedaan heeft in de prullenbak te smijten.

Soms pakt dat misschien niet goed uit, maar in dit geval wel, zeker als je een benzinekop bent. Althans dat zou je zeggen. Maar in plaats van op en neer springen van vreugde, werken sommige autofabrikanten niet mee aan het snode plannetje van Trump om een dikke streep te zetten door uitstootnormen. In plaats daarvan heulen onder andere Ford, Honda, BMW en Volkswagen met het politiek correcte Californië, door zich te committeren aan de strengere uitstootnormen van de Golden State. Dit tot ergernis van Trump, die claimt dat zijn soepele regels auto’s veel goedkoper (3.000 Dollar) zouden kunnen maken voor zijn burgers. Foolish Executives! Sad!

My proposal to the politically correct Automobile Companies would lower the average price of a car to consumers by more than $3000, while at the same time making the cars substantially safer. Engines would run smoother. Very little impact on the environment! Foolish executives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

Vervolgens richtte Trump zijn pijlen rechtsstreeks op Ford, dat immers een Amerikaans bedrijf is en dus potentieel ‘gevoeliger’ voor kritiek van de POTUS. Henry Ford zou zich omdraaien in zijn graf, aldus The Donald. Bovendien werkt zijn voorstel volgens hem ook als een wapen dat Californië afschrikt om de normen nóg strenger te maken, doordat het autofabrikanten een alternatief geeft.

….that when this Administration’s alternative is no longer available, California will squeeze them to a point of business ruin. Only reason California is now talking to them is because the Feds are giving a far better alternative, which is much better for consumers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

Als onderdaan die gebukt gaat onder het juk van een natie met een volstrekt belachelijke CO2-tax op auto’s, ben ik genegen sympathie te hebben voor dit voorstel van de eerste oranje president van Amerika. Maar wat denk jij, is het een slechte POTUS?