Europeanen hebben gesproken: we willen hybrides, geen EV’s

Ook nieuwe benzineauto’s blijven populair blijkt uit de autoverkopen van Europa in 2024.

Hier in Nederland werden de autoverkopen van 2024 al op 1 januari door de Bovag gedeeld. Even later verschenen de verkoopcijfers van automerken in België en nu zijn ook de autoverkopen van heel Europa in 2024 bekend. We nemen de belangrijkste conclusies met je door.

In Nederland is een hybride aandrijflijn de populairste krachtbron bij nieuwe auto’s. 41,9 procent van de nieuwe auto’s met gele platen had een mix van een verbrandingsmotor en een elektromotor. Op plaats twee vinden we de EV (34,7 procent) en daarna pas de benzineauto (21,9 procent). Om de verschillen in Europa aan te tonen, haal ik de verkoopcijfers in België erbij.

Een benzinemotor is bij onze zuiderburen veruit de populairste aandrijflijn. 41,7 procent van de nieuwe auto’s heeft alleen een benzinemotor. Hierna volgen de volledig elektrische auto’s (28,5 procent) en dan pas de hybrides (24,2 procent). Diesel speelt nog maar een kleine rol met een marktaandeel van 4,9 procent (1 procent in Nederland).

Autoverkopen van Europa in 2024

Mik je alle verkopen in Europese landen van afgelopen jaar bij elkaar, dan heb je een dataset van 10,6 miljoen nieuwe auto’s. Dit zijn er 0,8 procent meer dan in 2023. Van al deze auto’s heeft de grootste groep een hybride aandrijflijn. 7,3 procent is een plug-in hybride, terwijl 31,4 procent een combinatie heeft van een verbrandingsmotor en een elektromotor op een andere manier. Denk aan bijvoorbeeld mild-hybrides en EV’s met range-extenders.

De elektrische auto blijft over heel Europa gemeten een beetje achter. Ten opzichte van 2023 werden er vorig jaar 5,9 procent minder EV’s verkocht. Dat is niet de kant waar de EU naartoe wil. Het marktaandeel van EV’s in Europa was daarmee 15,4 procent. Dat is meer dan de helft minder dan benzineauto’s, die een marktaandeel van 33 procent hadden.

En diesels?

Anders dan in Nederland en België wordt er in landen als Tsjechië, Ierland en IJsland nog gretig aftrek genomen van dieselauto’s. In deze drie landen heeft diesel nog altijd een marktaandeel van 20 procent of meer. Daarmee trekken ze het Europese aandeel op naar 10,4 procent. Overige brandstoffen als LPG en waterstof vormen samen maar 2,5 procent van de Europese verkopen.

Nog een laatste opvallende statistiek: de hybrides worden alleen maar populaider. In december 2024 was 33,6 procent van de verkochte auto’s een hybride. Het was voor de vierde maand op rij dat de hybrides de benzinemodellen versloegen. Heeft Porsche dat toch weer goed gezien.

Bron: ACEA

Foto: De hybride Porsche 911 Targa 4 GTS