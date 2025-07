Alfa Romeo Stelvio op Marktplaats is plots spotgoedkoop

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is opeens spotgoedkoop. Echte kenners zien al waarom…

Als je een tip krijgt van iemand genaamd Tinus Tussengas, kan je die natuurlijk alleen maar oppakken. Zeker als het ook nog eens over een Alfa Romeo gaat. Want zoals u inmiddels weet wil vrijwel de gehele redactie eigenlijk stiekem een Alfa Romeo Giulia Q. En daarom rijden we net als heel autominnend Nederland, uit praktische overwegingen, en masse BMW.

Met smart wachten wij op de dag dat ook voor hardwerkende stukjesschrijvers de Giulia Q en Stelvio Q betaalbaar worden. Maar die dag lijkt nu in de buurt te komen. Deze Stelvio Q op Marktplaats, kost namelijk nog maar 31.500 Euro. Poaaaah. Dan heb je wel gewoon 510 Italiaanse paardjes onder de kap trappelen. Stiekem zouden we kunnen zeggen steigeren. Maar van Ferrari mogen we niet zeggen dat de Alfa-V6 een Ferrari-V8 is met twee cilinders eraf gefreesd. Al is het dat wel…

Eigenlijk hebben we liever de Gjuul, maar de Stelvio mag ook als het moet. Die is wel wat praktischer en heeft altijd AWD in plaats van premium RWD. Maar, hoe kan het nou dat deze zo ‘goedkoop’ is? Kenners hebben dat al gezien. Namelijk in de koplamp van deze Stelvio. Daar zit een beetje amber, waar dat normaal gesproken niet zit in de Europese uitvoeringen.

Het is dan ook een US import, met Amerikaanse papieren. En dat is altijd een beetje tricky. Je moet je indenken dat het verschepen van een auto uit ‘Murica al snel 3.000-4.000 Dollar kost dezer dagen (als privépersoon). Een bedrijf kan het wellicht wat goedkoper, maar peut en arbeid moet linksom en rechtsom toch betaald worden. Als invoerder van een Amerikaanse Porsche weet ik dat als een auto ouder is dan 30 jaar oud, het nog wel interessant kan zijn. Maar als een auto jonger is, betaal je in principe BPM + de dikke tien procent importheffing waar Trump zich zo aan ergert. En BTW over alles…

Eigenlijk is het daarmee normaal gesproken nooit interessant. Tenzij je 1) een periode in Amerika hebt gewoond en de auto kan meenemen als huisraad of 2) je kan sjoemelen met BPM en/of taxatie van schadebakken die al dan niet een salvage title hebben. In Amerika zijn auto’s dan gewoon klaar. Maar elders kunnen ze opgelapt een nieuw leven krijgen. Ook in Nederland rijden er honderden rond. Zo zag ik vanmiddag nog twee trailers rijden met dikke Bentley’s, Audi’s en een Lincoln Navigator. Allemaal in puin op een trailer met Bulgaarse platen richting de grens. Met een beetje pech staat dat over een tijdje hier weer te glimmen in de showroom.

Dus ja, is het altijd vout? Nee. Is het heel erg oppassen? Jazeker. Maar wie weet scoor jij hier een Stelvio Q voor weinig en lach je iedereen uit. Koop dan?