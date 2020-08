Seat Leon CUPRA 5F occasion aankoopadvies

Inmiddels is er al een nieuwe generatie Leon, dus er is lekker veel tweedehands aanbod van deze Spaanse hot hatch. Hoe de Seat Leon CUPRA 5F het doet als occasion behandelen we in dit aankoopadvies.

Voor deze derde generatie Leon deed Seat weer een grote greep in het onderdelenmagazijn van de Volkswagen groep. De Leon CUPRA is gebaseerd op het MQB platform en deelt veel van de technologie met de Golf GTI, Golf R, Audi S3 en Skoda Octavia. Van de Leon zijn verschillende carrosserievarianten, de CUPRA is er als vijfdeurs, als driedeurs SC en als stationwagon (ST). De CUPRA ST heeft in tegenstelling tot de andere varianten, vierwielaandrijving.

Met het Ultimate Sub8 Performance Pack dook de Seat Leon CUPRA 5F net onder de de 8 minuten op de Nürburgring. Het pakket bestond uit kekke 19-inch multispaaksvelgen in de kleur oranje of zwart, een set zijskirts en een nieuw remsysteem van Brembo met 30 mm grotere schijven aan de voorzijde (370mm).

Het najaar van 2016 bracht een subtiele facelift met strakgetrokken bumpers en gewijzigde verlichting. Het interieur en met name het infotainmentsysteem kregen ook een fijne update. In 2018 volgde de gelimiteerde Leon CUPRA R. Een lekkere uitvoering met onder andere koperen accenten en een gezonde 300 pk op de voorwielen (de rijtest van de Leon CUPRA R kan je hier terug lezen en kijken).

Aandachtspunten Leon CUPRA 5F

Als je een tweedehands Seat Leon CUPRA 5F wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Seat Leon CUPRA 5F problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Aandrijflijn

De zeventraps DSG-bak (DQ200) van vroege modellen is onderdeel van discussie op het web. Hij kan voor problemen zorgen en er zijn wereldwijd recalls voor geweest. De bak hoort soepel te schakelen en let er ook op of de koppeling niet slipt wat vaak alleen te zien is aan de toerenteller. De koppelingsplaten kunnen versleten zijn, maar er kan ook een defect zijn aan de Mechatronic. Deze stuurt de bak aan en erin zitten kleppen en een regelunit. Mocht de Mechatronic unit defect zijn, dan is vervangen de enige optie.

Het kan voorkomen dat bij een handgeschakelde Leon niet of moeilijk de achteruitversnelling kan worden gekozen. Dat kan worden veroorzaakt door een licht scheef staande koppeling, maar ook doordat een verbindingsplaat bij de koppeling te strak is aangedraaid. Door de warmte zet deze plaat uit en vervormt deze. Loshalen en met het goede moment vastzetten kan helpen, maar soms is (ook) vervangen van de koppeling noodzakelijk.

De lettercombinaties “TSI” en “TFSI” worden veel gekoppeld aan olieverbruik. Het EA888 blok van de Leon Cupra staat er ook bekend om, maar over het algemeen niet zo erg dat het problematisch wordt. Het kan dus geen kwaad om de oliepeilstok af en toe eens te gebruiken waarvoor men hem bedoeld heeft.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

Er zijn gevallen bekend van issues met de distributieketting.

Carrosserie en interieur

Bij snelle topmodellen is het extra oppassen voor oude structurele schade, in het bijzonder bij importauto’s met een verdacht laag bpm-bedrag.

De voorruit is gevoelig voor steenslag, dus niet te veel bumperkleven 😊. Het glas lijkt dunner te zijn dan bij andere fabrikanten.

Zowel in koplampen als in de achterlichten kan vocht zitten. In de koplampen trekt dit als het goed is na aanzetten na enkele minuten weg. Vocht in de achterlichten is meestal alleen op te lossen door units te vervangen.

De (LED) koplampen kunnen een witte waas op het plastic hebben.

De witte banen op de stoelen scheuren relatief snel.

Onderstel

Zoals altijd is het goed om op te letten op bij- en krakende geluiden van het onderstel. Een veel voorkomende oorzaak zijn de draagarmrubbers. Soms helpt smeren, maar meestal moet ze vervangen worden.

De Leon CUPRA is een (zeer) potente voorwielaandrijver. Goede banden draagt veel bij aan het rijplezier en de auto verdient het ook.

Elektronica

Het navigatiesysteem geeft nog al eens onterecht aan dat je in Wolfsburg (Duitsland) bent. Soms is het opnieuw starten van de navigatie of nog een keer invoeren van de route genoeg, maar als het frequent voorkomt zou de GPS antenne defect kunnen zijn.

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

Een slechte radio ontvangst (DAB en FM) kan worden veroorzaakt door een USB lader in de sigarettenaansteker-aansluiting was. Hilarisch genoeg kwam dat ook voor bij laders die Seat zelf weggaf.

Verlichte instaplijsten die het niet meer doen komt door lege batterijen. Vreemd genoeg zit er in die lijsten twee kleine batterijtjes die periodiek vervangen moeten worden.

Motoren

CUPRA 265 195 kW/265 pk

CUPRA 280 206 kW/280 pk

CUPRA 290 213 kW/290 pk

CUPRA 300 221 kW/300 pk

Aanbod Seat Leon Cupra Mk3 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er ongeveer 40 stuks van de derde generatie Seat Leon Cupra op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Seat Leon Cupra Mk3 variëren van €14.000 tot 35k. Voor het totale aanbod van de Seat Leon (Cupra) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.