Speciale Ferrari krijgt kort na lancering een nóg specialere versie

Voor een vrij specifieke doelgroep.

Je hoort er als grote autofabrikant niet meer bij als je geen aankondiging doet tijdens het weekend van de 24 Uur van Le Mans. Dat weekend is nu aangebroken en dat hebben we geweten ook. Porsche kwam met een straatlegale Hypercar, Peugeot met een megatoffe e-208 GTi en Genesis meldt dat het weer auto’s gaat verkopen in Nederland.

Ferrari is ook van de partij en gaat op voor een derde Le Mans-overwinning op rij. Sinds de terugkeer in de hoofdklasse van de legendarische 24-uursrace won de Ferrari 499P zowel in 2023 als 2024. Dat leverde al een Hypercar voor klanten. Diezelfde klanten mogen nu met hun portemonnees zwaaien voor een nieuwe speciale Ferrari: de Piloti Ferrari 296 Speciale.

Speciale 296 Speciale

De basis voor het feestmodel is de Ferrari 296 Speciale, wat al een speciale (what’s in the name) uitvoering is van de 296 GTB. Oftewel: een speciale Ferrari 296 Speciale. Dit model bestaat nog maar net twee maanden, maar is blijkbaar nu al toe aan een nog leukere uitvoering.

Motorisch komt de Piloti overeen met de 296 Speciale. Passend voor de Piloti is de V6 uit de 296 Challenge gebruikt die 700 pk produceert. Voeg er een sterke elektromotor aan toe en je komt op een systeemvermogen van 880 pk. Dat is 50 pk meer dan de basis-296. Tenzij je alleen op elektra rijdt, dan heb je maximaal 154 pk aan power.

Alle power gaat nog altijd alleen naar de arme achterwielen. De achttraps DCT-transmissie kreeg ook een upgrade, met nog kortere schakeltijden. Hierdoor schiet de 296 Speciale in 2,8 seconden naar 100 km/u en zit ie na 7 seconden al op de 200. Doortrappen kan tot boven de 330 km/u. Het drooggewicht is met 60 kilo omlaag gegaan naar 1.410 kilo en het gewicht aan downforce steeg naar 435 kilo bij 250 km/u.

Om van de 296 Speciale een Piloti te maken schakelt Ferrari de Tailor Made-divisie in. Natuurlijk kun je de V6-sportauto laten spuiten in de kleuren van de Le Mans-racer. In dat geval is er afwerking in de bekende tint Giallo Modena en krijg je Italiaanse vlaggetjes, een handgeschilderd WEC-logo en een racenummer naar keuze. Je kunt ook kiezen voor de racekleuren Blu Tour De France, Nero Daytona en Argento Nürburgring.

Binnenin vind je een verzameling van koolstofvezel en alcantara, aangevuld met inzetstukken van hetzelfde brandwerende materiaal als de stof van je raceoverall. Je gekozen racenummer komt er ook terug en op de dorpel zie je dat het hier om een Ferrari gaat van een racer. De tekst op deze lijst kun je overigens laten aanpassen.

Doelgroep

Op het winnaarsfeestje mag alleen een bepaald slag volk komen: coureurs. De Piloti Ferrari 296 Speciale is exclusief voorbehouden aan ”klanten die betrokken zijn bij officiële sportactiviteiten van Ferrari – zowel competitief als niet-competitief”. Oftewel, gasten als Hamilton, Leclerc en Verstappen, maar ook vermogende lui die een oude Ferrari-raceauto hebben gekocht en er af en toe een rondje in rijden op een circuit. Omvat dit niet al een groot deel van het Ferrari-klantenbestand?

Gelukkig staan er ook nog Ferrari’s te koop op Marktplaats waarvoor je geen racer hoeft te zijn.