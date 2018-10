Is deze BMW M4 iets te veel van het goede?

Of kan het er nog mee door?

Een auto die we gek genoeg veel te weinig behandelen is de BMW M4 Cabriolet. Jazeker, de open variant van de immens populaire Coupé is een waardig alternatief op zoiets voorspelbaars als een Porsche 911 Cabrio of iets dergelijks. In tegenstelling tot zijn hoogtoerige voorganger (de M3 Cabriolet E93) heeft de M4 Cabriolet aanzienlijk meer koppel waardoor je een groot gedeelte van het extra gewicht beter kunt opvangen dan met zijn voorganger. En mocht je de Akrakpovic uitlaten eronder hebben liggen, dan hoor je het allemaal net wat beter. Kortom, die M4 Cabriolet zien we graag komen als duurtester!

Maar dan wel graag standaard. Manhart heeft namelijk de beelden vrijgegeven van hun laatste creatie, die ze de MH4 700 LW noemen. Gek genoeg zijn niet alle afbeeldingen in een widescreen resolutie gemaakt. Want laten we beginnen met het meest wanstaltige en dat moet toch wel die gare bodykit zijn. Persoonlijk kan ik tuning zeer waarderen en een beetje uiterlijk vertoon hoort daar absoluut bij, maar dit soort er gewoon komisch én goedkoop uit. Een zeldzame combinatie. De kleur is verfrissend, met deze extra hoeveelheid Tupperware is het helaas geen vooruitgang.

Wat wel vooruitgang zorgt is de motor. De zes-in-lijn met dubbele turbo is namelijk behoorlijk gekieteld. Gezien die naam zou je verwachten dat het in de regionen van 700 pk is en verrek: het zijn er 700 stuks! Daarvoor is er overigens wel serieus werk verricht in plaats van het eindeloos opvoeren van de turbodruk. De motor is voorzien nieuwe en grotere turbo’s, een nieuwe (grotere) intercooler, sportuitlaat en natuurlijk aanpassingen aan de ECU. Ook het koppel is op zijn minst gargantuesk te noemen: 900 Nm! 900!

De technische verfraaiingen en aanpassingen aan het interieur zijn zeer welkom. Het is voornamelijk die bodykit die net even te veel is. Gelukkig zijn ze bij Manhartt die moeilijkste niet. Dus mocht je een standaard M4 Cabrio willen met 700 pk: het wordt voor je geregeld.