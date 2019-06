De leukste Ford sedan is niet meer

Iemand wellicht ervaring met auto's importeren?

Zoals bekend is Ford bezig om hun modelgamma te stroomlijnen en aan te passen aan de wensen en eisen van de consument. Dat betekent dat in de Verenigde Staten alle personenauto’s geschrapt worden.

De Fiesta en Focus hebben in het land van Trump en Hamburgers geen opvolger gekregen, wij gelukkig wel. De grote Ford Taurus is uit het assortiment gehaald, waardoor de Ford Fusion nog overblijft. Dat is de Amerikaanse evenknie van de Ford Mondeo, zoals wij die kennen.



Deze gaat volgend jaar uit productie, maar Ford loopt alvast op de zaken vooruit door de productie te staken van verreweg de leukste variant. Dat is namelijk de Ford Fusion Sport, die om onduidelijke redenen geen Fusion ST heet. Zie het als een soort moderne interpretatie van de Ford Mondeo ST220 uit 2003. Een ruime, non-premium sedan met veel vermogen, een puik onderstel en lekker rijke uitrusting.

De Fusion Sport is redelijk modern met een 2.7 EcoBoost turbo motor onder de kap. Deze levert 325 pk en 515 Nm. De auto beschikte zelfs over vierwielaandrijving om het vermogen (en met name het hoge koppel) goed kwijt te kunnen raken. De Fusion is voorlopig alleen leverbaar in SE, SEL en Titanium-uitvoering. Overigens is de keuze weliswaar heel erg jammer, maar ook begrijpelijk, de auto verkocht niet bijster goed. Dit kwam niet door de scherpe prijs van 41.655 dollar. Voor de context, een standaard C-klasse met viercilinder zonder opties kost bijna exact evenveel, maar is aanzienlijk populairder.