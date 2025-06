Let op: politie begint binnenkort met boetes uitdelen in milieuzones!

Je kunt nog heel even boetevrij door de binnenstad rond kachelen in je oude busje.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk zijn de overheid en de gemeenten het eens geworden. Waar de gemeenten graag zo snel mogelijk willen beginnen met de emissiezones in hun binnensteden wil de overheid zieltjes winnen bij ondernemers met een oude bus. Een van de compromissen was een boetevrije periode. Die periode komt binnenkort aan zijn eind.

Vanaf 1 januari 2025 gold er een waarschuwingsperiode van een half jaar waarin geen boetes werden uitgedeeld. Wat wel mocht, is een brief sturen om de daders erop te wijzen dat ze verkeerd zaten en binnenkort voor eenzelfde vergrijp wel op de bon gaan.

Binnenkort boete voor rijden in milieuzone

De deelnemende gemeentes mochten de boetevrije periode uitrekken, maar niet verkorten. Negen van de veertien gemeenten houden zich aan de minimale eis van zes maanden. Dit zijn de gemeenten van de steden Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. In deze steden kun je vanaf maandag 30 juni een boete krijgen voor het illegaal betreden van de milieuzone in een te vervuilende voertuig.

De ZE-zones (zero emission zones) worden bewaakt door ANPR-camera’s. Zij lezen je kenteken en checken of het voertuig in de omgeving mag komen. Is dat niet zo, dan kun je een fikse boete krijgen. Voor personen- en bestelauto’s en autobussen is de boete € 120 exclusief administratiekosten. Vrachtauto’s betalen vanaf dan € 310 zonder de administratiekosten.

Welke auto’s en bussen zijn niet meer welkom?

Heeft je bestelbus een emissieklasse van 4 of lager, dan ben je verbannen uit de binnensteden. Bij de RDW kun je checken in welke klasse jouw voertuig valt. Voor andere busjes geldt een overgangsregeling. Bestelauto’s die vóór 1 januari 2025 naar Nederland zijn gekomen met emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de zero-emissiezones.

Valt een even oude bus in de emissieklasse 6, dan mag die tot 1 januari 2028 in het centrum komen. Er lagen plannen om deze laatste regel te verlengen naar 2029, maar zoals je weet, is het onrustig in het Binnenhof.

Was je te laat voor het bpm-voordeel en heb je dit jaar een nieuwe bus gekocht? Allereerst, bedankt voor je bijdrage aan de staatskas. Ten tweede, je nieuwe bus moet emissievrij zijn om in de milieuzone te mogen zonder boete te krijgen.

En vrachtwagens?

Voor trucks hebben de beleidsmakers een speciale regeling bedacht die iets minder ingewikkeld is. Vrachtwagens die vóór 1 januari 2017 op Nederlands kenteken zijn gezet, hebben geen toegang tot de milieuzones. Gelukkig zijn er een stel uitzonderingen. Daarover lees je hier meer.

Resumerend: deze maand kun je nog lekker naar binnen met je oude bestelbus om een vloertje te leggen of een muurtje te metselen, maar na deze maand is dat in verschillende grote steden voorbij. Dan maar met de leen-Biro?

Foto: drie op een rij gespot door @mat1980

Via Bovag