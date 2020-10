"Max Verstappen mag weg bij Red Bull na 2021" - Autoblog.nl

Oké, dus Honda vertrekt na 2021, maar Max zit nog vast aan Red Bull tot en met 2023? Misschien niet.

Afgelopen week kwam toch wel enigszins onverwacht het nieuws dat Honda de Formule 1 gedag zegt na het einde van volgend seizoen. Apart, want hoewel automerken over elkaar heenvallen om full electric te gaan, heeft Honda juist aangegeven dat het daar niet per se in geloofd. Het merk biedt inmiddels weliswaar de kekke Honda e aan, maar zet daarnaast in op hybrids en gelooft ook nog in de waterstofauto. Op zich is het ook niet gek dat de grootste motorenbouwer ter wereld wat moeite heeft de verbrandingsmotor bij het grof vuil te zetten.

In dat opzicht zou je eerder verwachten dat Renault en Mercedes de F1 zou verlaten dan Honda. Maar ja, zoals wel vaker hebben de enigmatische Japanners ons verrast. De eilandnatie is wat dat betreft net een soort Schrödingers Kat expirement. Van de buitenkant bezien weet je nooit precies wat je moet verwachten totdat de doos open gaat.

Helaas leverde de uitkomst Red Bull dit keer een kater van jewelste op. De Oostenrijkse renstal leek namelijk erg tevreden met hun rol als het ‘fabrieksteam’ van Honda. Echter eindigt die relatie nu dus na volgend jaar. Red Bull Racing heeft bij monde van Helmut Marko aangegeven gewoon door te willen gaan met de F1. Maar het team moet dus andermaal op zoek naar een nieuwe motorenpartner.

Als we de ophef op de sociale mogen geloven, was dat ook even een tikkie voor Max Verstappen. Volgens een aantal oplettende social media volgers, ontvolgde Max Verstappen pardoes Red Bull Racing en Honda op de socials. Even later volgde hij wel weer Red Bull Racing, maar nog altijd geen Honda. Mercedes stak de draak met deze sequentie van gebeurtenissen door even publiekelijk te checken of Lewis en Valtteri het eigen team nog wel gewoon volgden.

Onzin, grapje of anderszijds: voor Max Verstappen moet het een hard gelag zijn. MV33 gaf Honda na een tergend moeilijke periode bij McLaren weer een beetje glans met een aantal klinkende overwinningen. De Nederlander leek uitermate goed te liggen bij de Japanners, die hem misschien toch ook zagen als de nieuwe Senna. Zoals bekend haalde Senna zijn grootste successen met Honda-power in zijn rug. Voor Max zelf zal het ook fijn geweest zijn om zich eindelijk verzekerd te weten van fabriekssteun.

Of dat na 2021 nog steeds het geval gaat zijn, lijkt inmiddels twijfelachtig. Rap nadat het nieuws brak, deden meteen wilde geruchten de ronde. Red Bull Racing zou eindelijk in zee gaan met Porsche/VAG. Misschien kunnen ze ook wel hun eigen motor ontwikkelen. Wellicht kunnen ze de bestaande Honda unit verder doorontwikkelen. Als Mercedes weggaat als fabrieksteam, kunnen ze wellicht eindelijk motoren uit Brixworth kopen. Of misschien moeten ze toch maar weer hun dysfunctionele relatie met Renault weer oppakken?

Het klinkt allemaal leuk, maar gevoelsmatig is de laatste optie, hoe pregnant ook, de meest realistische. Dit odanks het feit dat Renault heeft laten weten dat Red Bull nog geen contact op heeft genomen. Het is echter erg de vraag of Max Verstappen er nog zin in heeft als het wel zo ver komt. Renault heeft weliswaar duidelijk vooruitgang geboekt met haar 1.000 pk sterke motor, maar de relatie was twee jaar geleden wel érg verbitterd. Moet Max in 2022 en 2023 dan maar op zijn tanden bijten?

Niet volgens informatie van kwaliteitspublicatie de Telegraaf. De krant denkt te weten dat Max een clausule in zijn contract heeft waardoor hij eind 2021 wegkan als Red Bull hem geen competitieve auto of -cruciaal genoeg- motor kan bieden. Max in 2022 naar Team Ineos?