Olav Mol gepikeerd: “Gerucht dat ik bij Ziggo vertrek is sneue clickbait”

Olav Mol haal hard uit naar sneue clickbait sites die volgens hem in pruimentijd willen scoren met een verhaal dat hij zou vetrekken bij Ziggo Sport.

Olav Mol is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Formule 1 in Nederland. Vanaf begin jaren ’90 deed de verslaggever het commentaar bij de races, totdat Viaplay de F1 rechten voor Nederland overnam. Na zo’n dertig jaar Mol, vond de Scandinavische toko het tijd voor wat nieuws. Ollie en zijn trouwe sidekick Jack werden aan de kant geschoven.

Ziggo Sport bleef en blijft echter hoop houden op een terugkeer van de sport onder haar paraplu. Het is ook eigenlijk een beetje een gekke situatie. Viaplay bestaat in Nederland alleen bij de gratie van de Formule 1 en is niet heel populair. Liberty Media, de globale F1 rechtenhouder, is via Liberty Global ondertussen voor vijftig procent eigenaar van VodafoneZiggo -hoewel het gerucht gaat dat men daar afstand van wil nemen-.

Parallel aan Viaplay biedt Liberty Media in Nederland wel de F1TV app aan, met commentaar naar keuze. Je kan daar bijvoorbeeld kiezen voor premium Brits commentaar van henzelf, commentaar via Sky Sports F1, of -jawel- commentaar via…Viaplay. En de app is aanzienlijk goedkoper dan een abo bij Viaplay. Uw trouwe verslaggever snapt de logica niet helemaal waarom Viaplay denkt dat dit een goede deal is. Maar goed, minimaal tot en met 2029, liggen de rechten voor uitzendingen formeel bij Viaplay.

Nu is inmiddels bijna iedereen die in Nederland met zijn hoofd op TV was bij Autosport uitzendingen van enige aard, binnengehaald door Viaplay. Kamphues, de Coronels, eigenlijk iedereen behalve Doornbos, Jack en Ollie…Kennelijk was er een gerucht dat Olav nu toch zou volgen. Doch de 63-jarige liefhebber van straatfeesten, maakt met merkbare verbale agressie gehakt van deze geruchten:

Pruimentijd in Nederland dus moeten vooral sneue clickbait sites wat verzinnen. Geloof niet wat je leest, want het valt onder 100% klinkklare uit de duim gezogen nonsens. Ik doe daar niet aan en wil deze stakkers geen platform bieden. Maar het was een lulverhaal dat ik zou overstappen naar de Nederlandse rechtenhouder.

