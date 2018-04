Slecht nieuws over deze snelle roofkat

Oh, fudge.

Hij komt niet, hij komt niet, die Jaguar XE met V8 en plaats voor vier. Onlangs berichtten we je al dat Jaguar overweegt te kappen met het R-label ten faveure van het SVR-label. Alleen semantics zou je zeggen, maar misschien is dat uiteindelijk toch niet het geval.

We hadden namelijk gehoopt dat Jaguar op de proppen zou komen met een echte concurrent van de M3 en consorten op basis van de XE. De XE wordt algemeen beschouwt als een van de best sturende auto’s in zijn segment, maar tot op heden is de heetste versie de XE-S met supercharged V6 onder de kap. Ja, er is ook de Project 8 met V8, maar die wordt slechts in een beperkte oplage gebouwd, plus de achterbank is bij dat speciaaltje foetsie. Een echte concurrent van de M3, Giulia QV, C63 et cetera kan je de auto daarom niet noemen.

Om allerlei redenen leek het een no-brainer dat er tussen de XE-S en de bizarre Project 8 alsnog iets van een XE-R op de markt zou komen. Zoals collega @willeme je laatst uitlegde is de V6 uit de XE-S qua afmetingen net zo groot als de V8. We zagen zelfs spyshots van een auto waarvan we vermoeden dat het de extra hete XE betrof. Tenslotte is onlangs de F-Pace SVR gepresenteerd, inclusief ‘vacht’. Deze SUV deelt de basisarchitectuur met de XE, dus 1+1+1=3, toch?

Nou ja, niet bij Jaguar dus. Duncan Smith van Jaguar’s Special Vehicle Operations (SVO)-divisie geeft aan dat Jaguar juist níet voor deze voor de hand liggende keuze opteert omdat het zich wil onderscheiden van AMG, M GmbH en de rest. Daar past de focus op speciale projecten bij, zoals de Project 8. Hoe de F Pace SVR in datzelfde plaatje past is wat twijfelachtig, maar goed…