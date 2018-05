Waarom deze SLR Roadster extra bijzonder is

Het kan altijd specialer.

In 2004 kwam Mercedes op de proppen met misschien wel de gaafste auto die ze ooit hebben gemaakt: de SLR (rijtest, roadster rijtest). De supercar is samen ontwikkeld met McLaren en het blijft een bijzonder apparaat. V8 in de voorkant onder een lange motorkap, uitlaten in de zijkant, vleugeldeuren, niks was te gek voor de MercLaren.

Nou ja, behalve de kleuren. Niet dat een standaardpalet met “gewone” Mercedes-kleuren niet voldoet, maar als je alleen zwart, grijs en blauw aanbied is er een kans dat klanten behoefte hebben om iets bijzonders te doen met hun SLR. Zoals deze SLR Roadster die in de VS te koop staat.

Een witte kleur staat de SLR goed. Maar dan is het probleem qua inspiratieloosheid niet opgelost. Daarom is de auto uitgevoerd in Ivory White. Om de kleurenbijeenkomst compleet te maken werd gekozen voor een rood dak dat ook weer een bijzondere glans heeft. In het interieur werd gekozen voor 300 SL Red. Een hommage aan de 300 SLR waar de McLaren zijn naam vandaan heeft.

Ondanks het afschrijvingsmonster zijn SLR’s nog steeds duur. Het komt nog niet in de buurt van de nieuwprijs van ruim zes ton, maar goedkoop is anders. De Ivory SLR is geen uitzondering: 438.800 dollar moet je uit je knip trekken om de auto te bezitten. Simpele calculaties rekenen dat om naar 376.136 euro. Haal hem snel uit de VS, voordat The Donald hem sloopt.