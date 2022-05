Continental GT Hybrid met 544 pk op komst

De Bentley Continental GT Hybrid gaat stijlvol de wereld redden.

De Bentley Continental GT is sinds 2003 een absolute hit voor de Britten. De grote luxe coupé biedt alles wat je maar van een grote luxe coupé kunt verwachten. Inmiddels zitten we op de tweede generatie.

De Continental GT heeft altijd een enorme motor gehad met een bijbehorende dorst. De eerste generatie was er aanvankelijk alleen als 6.0 W12. Later kwamen er alleen maar dikkere W12’s bij. Pas na de eerste (ingrijpende) facelift (in 2011) kwam er een V8 bij. Op dit moment is dat ook de keuze: een 4.0 V8 met 550 pk of een 6.0 W12 Speed met 660 pk. Daar komt een smaakje bij in de vorm van een Continental GT Hybrid.

Continental GT Hybrid op komst

Daarmee krijgt de Lexus LC500h eindelijk concurrentie in de klasse van comfortable vierzits GT’s met een hybride aandrijflijn. Dat is een erg specifieke categorie, we weten het. Het Spaanse Motor.es bevestigt de komst van de Continental GT Hybrid. Bentley heeft al eens eerder aangegeven dat er vraag is naar een Continental GT die (tijdelijk) emissievrij kan rijden.

De Continental GT staat op het platform waar de Porsche Panamera (971) ook gebruik van maakt: het MSB-platform. In de Porsche zijn er niet één, niet twee, maar maar liefst drie verschillende plug-in hybride aandrijflijnen mogelijk.

V6, geen V8?

Naar verluidt betreft de sterkste V6 voor de Continental GT Hybrid. Dat is op zich logisch, want die zie je ook in de Flying Spur Hybrid. Dat betekent een 2.9 liter biturbo V6 met een elektromotor. Deze combinatie is goed voor 544 pk aan systeemvermogen en een systeemkoppel van 750 Nm. In de sedan is het mogelijk om 41 kilometer enkel en alleen op de elektromotor te rijden, aldus de WLTP.

Kortom, het klinkt allemaal heel erg logisch. Alleen op één dingetje na: waarom niet de plug-in hybride met V8? Autoblog-coryfee @gregorius kaartte het onlangs al aan dat het vreemd is dat Bentley niet de V8 hybride aanbiedt in de Flying Spur Hybrid (en dus waarschijnlijk ook de Continental GT Hybrid). Wanneer de hybride Conti komt, is nog niet bekend.

