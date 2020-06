Hyundai Santa Fe facelift is helemaal officieel

De nieuwe Hyundai Santa Fe facelift is dan nu eindelijk helemaal bekend. Nou ja, helemaal. Bijna helemaal.

We hadden ‘m al een tijdje op de korrel, maar we hebben ‘m! Hyundai heeft heeft namelijk het doek gehaald van de vernieuwde Santa Fe. De Zuid-Koreaan was qua design al een bijzondere verschijning in zijn klasse, alleen liep de techniek wat achter. Mede daardoor was de prijs in Nederland heel erg hoog (70 mille!), waardoor de auto zichzelf eigenlijk uit de markt prees.

Design

Laten we beginnen met hetgeen dat we allemaal zien: het design. Hyundai had al aangegeven dat men de grille ging aanpassen en verrek: dat is precies wat ze hebben gedaan. De Hyundai Santa Fe facelift versie heeft een bredere grille dan voorheen. Ondanks dat de koplampen plat gebleven zijn, geld dat niet voor de lampenwinkel daaronder. Die is optisch gezien nu niet verticaal, maar horizontaal.

Horizontale strip

Het resultaat is dat de auto nu (nog) zelfverzekerder de wereld inkijkt. Aan de achterzijde zien we subtiele, doch wezenlijke wijzigingen bij de Hyundai Santa Fe facelift. Dat gekke lampen-cluster-ding onderin is verdwenenen. Dat is nu een horizontale strip. Een stukje hoger bij de achterlichten zien we andermaal een horizontale strip. Precies zoals het jaar 2020 voorschrijft.

20″ wielen

Over 20 gesproken, er zijn 20″ wielen leverbaar voor het eerst. Ook de wielkasten zijn breder dan vorig jaar. Mocht je nu denken: “ja, leuk die Hyundai Santa Fe facelift, maar ik wel een veel luxere uitstraling hebben.”, dan kan dat! Er is namelijk een ‘luxepakket’ beschikbaar. Daarmee krijg andere bumpers voor en achter, 20″ wielen en dorpelverbreders in de kleur van de auto.

Modernere voiture

Als je de vorige Santa Fe niet mooi vond, vind je de vernieuwde versie niet ineens wel mooi, maar het ontegenzeggelijk een modernere voiture dan voorheen. Dat geldt ook voor het interieur. Wie weleens in de eerste generatie Santa Fe heeft gezeten, kon aan de dampen van de lijmlucht gokken waar de lage prijs vandaan kwam. Bij de nieuwe versie is dat wat anders.

Fraaier materiaalgebruik

Nu was het design van de laatste generatie behoorlijk voor elkaar, het is nu net even wat beter. met neme de knoppenwinkel op de middentunnel is nu meer opgeruimd. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar schermen en ‘pads’ hebt. Steker nog, Hyundai kiest voor behoorlijk veel fysieke knoppen. Wel zegt Hyundai dat het materiaalgebruik fraaier is dan voorheen. Ook is er een nieuw 10,25 inch touchscreen voor het infotainmentsysteem.

(Plug-in) Hybride

Dan de techniek. De huidige Santa Fe was alleen verkrijgbaar met een ietwat verouderde dieselmotor (in Nederland), die flink wat CO2 uitbraakte. Het resultaat was een enorme CO2-boete waardoor de auto veel te prijzig was. Met de Hyundai Santa Fe facelift wordt dat rechtgezet. Nadeeltje: Hyundai vergeet even te melden om welke motoren het gaat. Het enige dat er gezegd wordt is dat een hybride en plug-in hybride aandrijving voor het eerst in de Santa Fe leverbaar zullen zijn.

Populairder

Net als vorige week denken wij dat de Santa Fe dezelfde motoren gaat krijgen als de Kia Sorento, die in technisch opzicht verwant is aan de Santa Fe. Wel zegt Hyundai dat ze veel kleine wijzigingen hebben toegepast om zo de Santa Fe iets zuiniger te krijgen. Dus hopelijk wordt de voormalig bestseller populairder dan de afgelopen jaren. In 2001 werden er meer dan 1.500 van verkocht. In 2006 waren dat zelfs bijna 3.000 exemplaren. In 2019 waren het slechts zeven (7) exemplaren, in 2018 twee (2) stuks en in 2017 werden er veertien (14) aan de man gebruikt.

De Hyundai Santa Fe facelift staat na de zomer van 2020 bij de betere Hyundai-dealer.