Koop deze Nederlandse Koenigsegg voor minder dan 10K

Inclusief camo-wrap.

Koenigseggs dragen een spookje op de koets. Dit is het indirect gevolg van een fikkie op Koenigseggs hoofdkwartier, waardoor het merk zich moest vestigen in een oude hangar van de Zweedse luchtmacht. De (meestal) SAABs van de fly boys die de hangar ooit hun basis noemden, waren allemaal voorzien van dezelfde afbeelding van het spook. Voor de duidelijkheid, we hebben het dan niet over hun SAAB 900‘s, maar over SAAB 37 Viggens en dergelijke.

De ‘Koenigsegg’ waar dit artikel over gaat is ook een spook, maar dan om een andere reden. Dit is het type auto dat zich onder je bed verschuilt en je ’s nachts nachtmerries bezorgt. Het is ook helemaal geen echte Koenigsegg natuurlijk. Maar goed, het is wel een markant ding en daarom (even) onze aandacht waard.

De verkoper, die sowieso een eclectische collectie blijkt te hebben van allerlei spul om te verkopen, meldt niet veel over de contraptie. Het kenteken verklapt dat de auto iets van Volkswagen-genen moet hebben. Oude genen bovendien, want de eerste toelating ligt in 1970. Ergens onder de carrosserie huist een vierpitter, maar over het aantal cc’s of de herkomst hiervan weten we niks. Met een wagengewicht van slechts 760 kilo heeft de auto echter niet veel nodig om iets van de vlotte looks waar te kunnen maken.

De vraagprijs is iets minder dan tien ruggen. Dat is flink minder dan waar Koenigseggs normaal voor gaan, dus het is maar te hopen dat die Zweden daar niet achterkomen. Koop dan?

Dank Tim voor de tip!