Nürburgring aast op plekje in F1-kalender

De Groene Hel is onmisbaar voor de Formule 1, toch?

Ongetwijfeld het meest iconische circuit op aarde onderneemt stappen om zichzelf terug in de schijnwerpers van het wereldtoneel te plaatsen. Hoewel het, net als in het verleden, niet zal gaan om de legendarische configuratie van de Nordschleife zou het hoe dan ook een welkome toevoeging zijn aan de kalender.

Het circuit heeft al sinds 2013 geen race meer georganiseerd, nadat het in 2007 een terugkeer maakte als de Grand Prix van Europa. Kort daarna volgde een stint van zes jaar waarin het een handige deal met de Hockenheimring had weten te regelen, waarmee ze het circus om beurten bij zich neer lieten strijken. De problematiek lag echter om de hoek, wat op pijnlijke wijze boven kwam drijven toen het liet weten dat het door hoge schulden geen Grand Prix meer kon organiseren in 2015 en 2017.

Gelukkig kreeg het circuit begin 2016 een nieuwe CEO die de rust zou laten wederkeren door concrete plannen naar de tafel te brengen. Bovenaan het lijstje stond het ultieme doel: we moeten de Formule 1 terug zien te halen.

De Duitse Grand Prix schitterde afgelopen seizoen al van afwezigheid, maar staat dit jaar zoals gepland weer op de kalender, met de Hockenheimring die de rol van gastheer op zich neemt. Nu de officiële kalender voor iedereen zichtbaar is, weten we dat de agenda tjokvol zit. Gedurende het jaar zullen er 21 races verreden worden, waarvan er maar liefst 11 in Europa zijn.

Dit maakt het zo dat een eventuele terugkeer van de Nürburgring niet de makkelijkste opgave ooit zal zijn. Sterker nog, het circuit kan rekenen op stevige concurrentie van andere geïnteresseerden. Volgens Sean Bratches, commercieel directeur van de Formule 1, zijn er om en nabij de 40 circuits die een plekje op de kalender zouden willen veroveren; de een dichterbij huis dan de ander.

Desondanks is Mirco Markfort, CEO van de Nürburgring, erop gebrand om het iconische circuit tegen 2019 terug naar de Formule 1 te brengen. Hij geeft echter te kennen dat, ondanks dat ze in gesprek zijn met Liberty Media, er nog de nodige zaken moeten veranderen om de terugkeer daadwerkelijk te realiseren.

Beeld: VnGrijl op Flickr