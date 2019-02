Eindelijk een dikke benzinemotor voor de Audi Q8

Zo'n diesel kan anno 2019 echt niet meer.

Ok, eerst even lachen. We krijgen net een persbericht binnen van Audi over een nieuwe variant van de Q8. Natuurlijk worden daar alleen maar lovende woorden gebruikt. Zo worden de grenzen van het betamelijke overschreden. Maar wat wij vandaag voorgeschoteld krijgen is zulke heerlijke kolderieke onzin dat we het graag met jullie delen.

The Audi Q8 brings together the best of both worlds – the elegance of a four-door luxury coupe and the practical talents of a SUV.

Eh, nee. Gewoon nee. Lieve Audi, de Q8 is níet elegant als een vierdeurs coupé en juist door die aflopende daklijn niet praktisch. Dat is net zoiets als zeggen dat een Renault Avantime de rijeigenschappen van een Coupé combineerde met praktische eigenschappen van een MPV. Het was juist andersom.

Tot zover de dichterlijke parels van de marketingafdeling van Audi. Er is namelijk keihard nieuws te melden. De Audi Q8 wordt leverbaar met twee nieuwe V6 motoren. De eerste is meteen de belangrijkste, want deze loopt niet op satansap: de 55 TFSI. Dit is een 3.0 V6 met turbo, goed voor 340 pk. Het koppel is indrukwekkender, van 1.370 tot 4.500 toeren is er 500 Nm beschikbaar. Of deze motor ook in de Q7 leverbaar wordt, weten we nog niet. De 3.0 in die auto is nog de ‘oude’ V6 met mechanische compressor.

De Q8 55 TFSI snelt in 5,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid van de mastodont is begrensd op, hoe kan het ook anders, 250 km/u. Volgens Audi moet de Q7 55 TFSI 9,1 liter op 100 km verbruiken. Voor wie dat verbruik veel te hoog is, is er nog een nieuwe motor, de ’45 TDI’. Dit is een minder krachtige versie van de 3.0 V6 TDI die al in de ’50 TDI’ ligt. Deze levert 231 pk en eveneens 500 Nm, ditmaal van 1.750 tot 3.250 toeren. Deze versie is aanzienlijk trager en heeft 7,1 seconden nodig om de 100 km/u te halen. De topsnelheid is 233 km/u. Beide motoren worden ondersteund door een kleine 48V elektromotor, die zo’n 17 pk levert.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. In Duitsland gaat de 55 TFSI quattro zo’n 75 mille kosten.