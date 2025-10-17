Audi waarschuwt plug-in hybride rijders voor brandgevaar

Blijf van deze functies af!

Audi is lekker bezig met de plug-in hybrides. De A5 beviel ons al erg en de hoge Q5 e-hybrid doet dat ook. Wat kan er dan nog misgaan? Een foutje in de hoogvoltaccu, dat kan er misgaan.

Het probleem werd eind vorig jaar al ontdekt door Audi en geadresseerd. De stekkerhybrideversies van de A6, A7 en Q5 werden teruggehaald naar de dealers. Die terugroepactie bestond uit een klein aantal auto’s. Nu is het euvel ontdekt bij andere plug-in hybride Audi’s en moeten er meer auto’s teruggehaald worden.

De Audi van de Koning is onveilig!

Het probleem van de accu zit ‘m in de accumodules. Daar kan een afwijking in zitten waardoor de modules kapot kunnen gaan. Het resultaat: de accu kan tijdens het opladen oververhit raken. Dit zorgt dan weer voor een verhoogd risico op brand volgens de RDW.

Daarom moeten de Audi’s dus terug naar de dealer. Het gaat om de plug-in hybride uitvoeringen van de dikste Audi’s: de Q7, Q8, en – jawel, hare majesteit – de A8. Wereldwijd gaat het om ruim 18.000 auto’s, waarvan er bijna 3.000 op Nederlands kenteken staan.

De dealer lost het probleem op met een software-update voor het regelapparaat van de batterij. Audi Nederland vertelt aan Autoblog.nl dat de update ongeveer een uurtje duurt.

Mocht je even geen tijd hebben voor de terugroepactie of heb je een andere reden om de Audi niet terug te brengen, dan zijn er nog wat aanbevelingen. Audi zegt: ”Totdat de terugroepactie is uitgevoerd, wordt de klant verzocht het voertuig niet extern op te laden (dus niet met een laadkabel), en de e-tron-modi “Battery Charge” en “Battery Hold” niet te gebruiken.”