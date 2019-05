F1 Monaco 2019: tijden en de rest wat je moet weten

Alle ins en outs en alle aanvangstijden van de GP Monaco 2019 van dit weekend!

We moesten weer twee weken wachten, maar eindelijk is er dan weer een Formule 1 weekend. De GP van Spanje werdt weer eens gedomineerd door twee auto’s van Mercedes. Het grootste nieuws tot nu toe is natuurlijk het verlies van hun adviseur, de racelegende Niki Lauda die afgelopen week overleed. Verwacht daarom ook geen feestelijke uitspattingen zoals vorige edities.

Zo draagt iedereen bij Mercedes GP een rouwband. Ook hebben veel teams hun auto voorzien van een hoedtik naar Niki Lauda. Daarnaast hebben de verscheidene coureurs hun helmdesign iets aangepast als eerbetoon naar de drievoudig wereldkampioen.

Hoe zit de agenda eruit voor dit raceweekend?

Zaterdag 25 mei

Derde vrije training: 12:00 – 13:00

Kwalificatie: 15:00 – 16:10

Derde vrije training: 12:00 – 13:00 Kwalificatie: 15:00 – 16:10 Zondag 26 mei

Race: 15:10 – 17:10

GP Monaco

Wat is er zo bijzonder aan het circuit van Monaco?

Tsja, waar moeten we beginnen? Het is een race die al jarenlang op de kalender staat. Vaak is Monaco bijzonder om hetgeen er naast de baan gebeurd. De glitter & glamour eromheen baart meer opzien dan de race. Monaco is extreem smal en kent voornamelijk langzame bochten. Niet echt waar een moderne Formule 1-auto thuis hoort. Dat is ook te zien aan de races. Omdat het zo smal is, kan er nauwelijks ingehaald worden. Tenzij er geblunderd wordt of het ineens gaat regenen, is de kwalificatieopstelling een redelijke goede indicator voor de eindstand.

Hoe zag het podium er in 2018 uit:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

Wie reed in 2018 de snelste ronde?

1:14.260, Max Verstappen (Red Bull)

Wie stond er in 2018 op pole position?

Daniel Ricciardo (1.10.810)

Welke coureur is het meest succesvol bij de GP van Monaco?

Ayrton Senna. De Braziliaan won de race maar liefst 6 (!) keer: in 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 en 1993.

Wat is de snelste raceronde aller tijden?

1.14.260, Max Verstappen (Red Bull) in 2018.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen op de GP van Monaco?

Aanvankelijk leek Verstappen goede kansen te hebben op succes. De Red Bull is traditioneel een auto die goed scoort op bochtige circuits. Ook is de Honda (nog) niet zo sterk als de power-unit van Ferrari of Mercedes. Op Monaco hebben die verschillen in motorvermogen minder consequenties. Maar al die theorie kan in de digitale oud-papierbak.

Mercedes heeft in Spanje updates meegenomen waarmee de auto eigenlijk geen zwakke punten meer lijkt te hebben. In de laatste escort (Sector 3) van die GP in Spanje op Barcelona-Catalunya was Mercedes een halve seconde sneller dan de Red Bull. Die laatste sector bestaat uit veel langzame bochten waar mechanische grip enorm belangrijk is. Voorheen was Red Bull hier altijd erg snel, nu heeft Mercedes óók hier de overhand.

Waar kan ik de race volgen?

De race wordt live op Ziggo uitgezonden met commentaar van Olav Mol en ‘interviews’ van Jack Plooij. Mocht je geen Ziggo hebben, kun je online voor 3,99 een uitzending kopen, inclusief deskundige voorbeschouwing van F1-kenners als Jurgen Raymann, Chris Zegers of Jan-Peter Balkenende. Ook is het mogelijk om F1TV te kopen, deze kun je via Google Chromecast of Apple TV op je televisie bekijken. RTLK Duitsland zendt de race gratis uit, maar dan moet je je wel door alle Krombacher reclames heen worstelen. Op Sporza wordt er alleen een samenvatting op het open kanaal uitgezonden. Anders ben je aangewezen op de diverse streams die het internet rijk is.

Wat is de voorvoorspelling?

Niet al te best als je wilde gaan zonnebaden op een jacht. Het is flink bewolkt en de temperatuur wordt 19 graden met een windsnelheid van 11 km/u. Belangrijker is dat er de hele dag door buien vallen. Het kan eventueel zelfs onweren.

Autoblog voorspelling voor de GP van Monaco 2019:

Elke race zullen Casper en Wouter hun expertise als Formule 1 kenners laten gelden. Als een ware Johan Derksen en Valentijn Driesen weten zij van de hoed en de rand en zullen ze enkel loepzuivere voorspellingen doen.

In koor roept het duo dat Hamilton met twee vingers gaat winnen. Bij die winst gaat ‘ie huilend met twee vingers naar de hemel wijzen en de winst aan Niki Lauda opdragen. Toto Wolff huilt zijn ogen eruit op camera. En terecht. RIP Niki.

Vettel en LeClerc gaan elkaar (weer) het leven zuur maken. LeClerc eindigt vóór Vettel. Daniel Ricciardo wordt de toegang geweigerd bij de ingang van het Red Bull zwembad.

Top 3 Casper:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Bottas

“Tikkeltje chauvinistisch, waarschijnlijk 2&3 andersom in de echte wereld“.

Top 3 Wouter:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Gasly

“Geen pole voor Max want chassis niet goed genoeg en geen regen“.