Autoblog advies: aparte oude cruisemobiel voor 10k - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een relaxte, aparte cruisemobiel voor 10.000 euro.

Bij veel aanvragen zien we bepaalde wensen terugkomen. De wensen zijn dermate pregnant dat we ze eigenlijk eisen moeten noemen. Mensen willen graag iets dat goedkoop is, betrouwbaar en een beetje zuinig. Als het even kan ook compleet, jong, snel en dynamisch. Maar ja, je kan niet alles hebben. Daarom vonden we de aanvraag van Nico deze week zo origineel.

Hij rijdt zakelijk in een Volkswagen Golf GTD. Hij zelf was geen Volkswagen-man, maar de auto stond op de zaak. In plaats van een grotere auto met een kleinere motor, koos hij ervoor om deze verder te rijden. Volgens Nico is het een geweldige auto. Uitmuntende stoelen, een potige motor voor snelle tussenacceleraties en een ongekend laag verbruik. Dat ze daar niet meer reclame voor maken bij Volkswagen… Echter, de Golf GTD is alleen voor zijn werk. Hij fietst elke dag naar het hoofdkantoor en pakt daar de auto.

Echter, de laatste tijd werkt hij nog wel, maar is Nico veel minder vaak de deur uit dan voorheen. Ook is het openbaar vervoer minder toegankelijk dan vroeger. Kortom, Nico wil een eigen auto. Omdat het voornamelijk voor prive-ritjes is, mag het wel wat leuks zijn. Nico kan behoorlijk goed zelf sleutelen. Voordat hij verkoper buitendienst was, was hij 15 jaar lang automonteur bij een niet nader te noemen Italiaans merk. Daar schijn je het vak toch het beste te leren. Als prive project heeft hij een Alfa 156 waar hij zelf een gekietelde 3.0 V6 in heeft liggen. De auto die hij nu zoekt, moet totaal wat anders zijn.

Aparte oude cruisemobiel

Nico wil graag een ruime, comfortabele cruisemobiel die een beetje apart is. Dus met een eigen karakter. Het liefst ook wat ouder, want straks is het niet meer mogelijk om een leuke auto te rijden. Nico heeft een budget van 10.000. Meer is mogelijk, maar hij houdt liever de rest van het geld apart voor onvoorziene kosten (die je sowieso tegen gaat komen).

De wensen en eisen voor de cruisemobiel van Nico in de bekende tabel:

Huidige/vorige auto’s Alfa 156 V6 3.0, VW Golf GTD (Lease) Koop/Lease: Koop Zakelijk/Privé: Privé Budget: 10 mille (de rest voor onderhoud) Jaarkilometrage 5.000 tot 7.500 per jaar Brandstofvoorkeur Benzine, eventueel LPG Reden aanschaf nieuwe auto Leuke ontspannen en aparte cruisemobiel voor erbij Gezinssamenstelling Vriendin, geen kinderen Voorkeursmodellen Verras ons maar No-go Heb al veel Alfa Romeo en Lancia’s gehad, dus het mag wel iets anders zijn.

Cadillac Eldorado TC

€ 8.999

1995

165.000 km

Deze auto moet je enkel en alleen aanschaffen vanwege de motor. De Northstar is namelijk een ware parel. Het blok klinkt heel erg goed, niet direct Amerikaans. Dankzij de vier bovenliggende nokkenassen is het ook niet direct een eenvoudige Chevy V8. Helaas worden wel de verkeerde wielen aangedreven, namelijk de voorwielen.

Dat kwam nog uit de tijd dat achterwielaandrijving levensgevaarlijk was. Echter, het maakt niet uit in de Eldorado TC (Touring Coupé), want alles staat in het teken van cruisen. Je rijdt deze auto op koppel, niet zozeer op vermogen. Als je wil kun je overigens nog behoorlijk planken met deze auto. Want met 305 pk kun je nog behoorlijk wat weggebruikers verrassen met de voorwaartse drang.

Rover 827 Coupe

€ 8.950

105.000 km

1992

We gaan even lekker obscuur verder. De Rover 827 Coupe is een auto die nieuw bijna niet werd verkocht in Nederland. De auto was een product van de samenwerking met Honda. Onder de kap ligt dan ook geen KV6-motor, maar een C27A van Honda origine. Je zou het niet zeggen, maar dit apparaat is bijna 4,90 meter lang. Met recht een slagschip.

Het rijdt echter behoorlijk direct, bijna tegen het stugge aan. De wegligging van de Rover 827 is niet onprettig, maar misschien niet wat je direct verwacht van een groene Britse coupé met beige lederen bekleding. Dat is een beetje een vreemde combinatie. Het is wel een bijzonder fraaie verschijning. Natuurlijk is het geen nieuw ontwerp, maar het cleane design komt bijzonder fris over.

Nissan 300ZX V6 Turbo 2+2 (Z31)

€ 9.500

1989

95.000 km

Kleine bekentenis: jarenlang was de Nissan 300ZX mijn favoriete auto. Dat was dan alleen wel de Z32 en niet deze Z31. Deze 300ZX was te zwaar, had te weinig vermogen en was te zompig. Dit was duidelijk een betaalbare sportieve coupé voor de Amerikaanse markt. Dus meer een complete en comfortabele cruisemobiel dan een Japanse E-Type. Dat is op zich helemaal niet erg, het gaat meer om je verwachtingspatroon.

Als je in het budget zoekt, kun je beter een nette Z31 zoeken dan genoegen nemen met een Z32 die in je budget valt. Als rijdende tijdmachine is deze 300ZX Turbo ook veel beter geschikt. Je waant je meteen weer in de jaren ’80. Jan Hammer op de radio, matje in je nek en een vetkuif. Meer heb je niet nodig. Qua techniek zijn ze behoorlijk betrouwbaar. Met name in de VS zijn onderdelen nog goed te verkrijgen. Al met al een vrij verstandige optie.

BMW 633 CSI (E24)

€ 9.750

1978

170.000 km

Minder verstandig, maar minimaal net zo gaaf is de BMW 6 Serie. Jarenlang was het een enorm foute auto. Een beetje zoals de 6 Serie (E63) dat nú is. Maar naarmate de jaren verstrijken wordt duidelijk dat de 6 Serie Sharknose een zeldzaam mooie automobiel is. De schuine neus, de dubbele koplampen, de hofmeester knik, de subtiele grille en de fraaie BBS-wielen maken het plaatje compleet.

Vroeger konden ze erg goede auto’s ontwerpen bij BMW. Motoren ook, trouwens. De zes-in-lijn is een absolute parel. De motor loopt erg fraai en geruisloos. Het ding zuipt wel als een tempelier en qua prestaties moet je er niet te veel van verwachten. Vroeger was dit een vlotte auto, tegenwoordig niet meer. Dat maakt niet uit, want rijdend in een 633 CSI voel je je de koning te rijk. De auto is luxe genoeg om comfortabel te cruisen, maar zeker in combinatie met de handbak ben je nog wel 100% zelf aan het rijden. Houd er wel rekening mee dat deze auto’s erg oud aan het worden zijn. Daar hoort een bepaalde mate van zorg bij.

Maserati Biturbo

€ 8.900

1986

100.000 km

Als we het dan toch over zorg hebben… Meer zorg dan een Maserati Biturbo gaat een auto niet nodig hebben. Deels franse, deels Italiaanse techniek met een Argentijn aan het roer. Het is het recept voor onbetrouwbare auto’s en potjandorie: dat klopt ook. Gelukkig heeft de tijd wat wonden geheeld. De reden is vrij eenvoudig: de Biturbo’s waar goed is voor gezorgd zijn nog overgebleven.

Daarnaast: alle auto’s van deze leeftijd moeten nu eenmaal goed verzorgd worden. De Biturbo is een aparte auto. Het uiterlijk is strak en eenvoudig. Bijna te simpel. Het interieur is weelderig en kitsch. Om te rijden is het wel avontuurlijk, maar het is een beetje onduidelijk welke kant de auto op wil. Het is niet de beste relaxte cruisemobiel, maar ook zeker geen nerveuze sportwagen.

Subaru SVX

€ 11.500

1992

140.000 km

Kijk, zelf wil je graag een klassieker. Maar wil je vrouw niet veel liever een keer op vakantie? Of een keer lekker uit eten? Misschien zijn er andere huishoudelijke uitgaven die nodig zijn. Met een Subaru SVX is het namelijk allemaal mogelijk! Voor zover mogelijk, is dit een erg betrouwbare klassieker. Uiteraard zijn er wel dingetjes waar je op moet letten. Roest kan weleens opspelen en en de automaat is ook niet onverwoestbaar. Let ook goed op beschadigingen.

Onderdelen kunnen erg lastig zijn om te vinden en de prijzen zijn soms onredelijk hoog. Verwacht geen sportieve Skyline GT-R ervaring qua rijden. Het is voornamelijk een comfortabele cruiser met veel reserves. De genoemde automaat is een beetje een onding. Voor op de snelweg prima, maar op bochtige binnenwegen reageert ‘ie te traag en zijn de overbrengingen te lang. Rustig aan doen en lekker die zescilinder boxermotor het werk laten doen.

YOLO: Jaguar XJS V12

€ 9.300

1985

99.650 km

Zelfs een perfect onderhouden XJS V12 met sluitende historie én lage kilometerstand, is een garantie voor een lege bankrekening. De Jaguar XJS was bij de introductie een ongeliefde auto. Het was de ‘vervanger’ van de Jaguar E-Type, iets dat er niet in ging bij mensen. Alsof Ray en Anita vervangen zouden worden door twee blonde zangeressen. Oh. Enfin, terug naar de XJ-S. Het is in zijn eigen recht een geweldige cruisemobiel.

Alles staat in het teken van comfort. De V12 is er enkel om soepel te lopen en extreem veel te verbruiken. Je zit weliswaar laag, maar wel erg comfortabel. Het is typisch zo’n auto waarmee je dwars door Europa wil toeren, mits je niet met pech langs de weg komt te staan (of zonder benzine). Ook hierbij geldt: als je er niet veel in rijdt en voldoende onderhoud pleegt plus een beetje liefde, kun je een eind komen met zo’n Jaaag.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!