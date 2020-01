Autoblog advies: betrouwbare sedan voor 5k

Voor 5.000 euro gaat er een wereld voor je open als hippe premium auto's overslaat.





Natuurlijk zijn we bij Autoblog een site voor petrolheads en praten we het liefste over veel vermogen, nog meer koppel en hoge topsnelheden. Maar er zit natuurlijk een verschil in tussen de auto’s waar je graag over wil lezen en discussiëren en waar je daadwerkelijk mee komt voor rijden. We lezen graag over Jessica Alba of Hugh Grant, maar komen met een Henk of Ingrid aanzetten.

Zo is het natuurlijk ook met auto’s. Je moet ook denken aan wat bereikbaar is. Nog belangrijker, voor sommige mensen is een auto ook noodzaak, dus zijn er voornamelijk functionele eisen. Zo ook met de aanvraag vandaag van Celine. Op dit moment heeft zij nog géén auto, maar ze heeft er wel eentje nodig. Ze werkt part-time en studeert nog. Hierdoor moet ze enkele keren per maand flinke afstanden afleggen van Den Haag naar de Achterhoek en weer terug. Het moet niet een te kleine auto zijn die niet stevig op de weg ligt.

Tegelijkertijd mag de auto niet te veel verbruiken en moeten de maandelijkse kosten een beetje binnen de perken blijven. Dus alle twaalfcilinders kunnen we overslaan. Het gaat dus om een auto die niet vaak zal worden gebruikt, maar als dat het geval is, worden er direct langere stukken mee afgelegd.

Huidige /vorige auto's: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Prive Budget: 5000 Jaarkilometrage: 7000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Weekend ritten Randstad - Achterhoek Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken/modellen: NVT No-go modellen / merken: NVT

Honda Civic Hybrid (FD3)

€ 3.750

2008

135.000 km

Als je zo goedkoop mogelijk wil rijden, kijk niet verder. De Civic Hybrid was destijds een bijtellingsknaller van jewelste. De auto was perfect voor mensen die geen statement wilde maken met een Toyota Prius. De auto is gebaseerd op de Japanse Civic, wat een ‘echte’ Civic is. Onze Honda Civic was in feite een grote Jazz. De Japanse uitvoering ziet er veel saaier uit, maar is technisch gezien hoogwaardiger, met name de achteras constructie. De Civic Hybrid is niet bedoeld voor mensen met haast. Het is gewoon een keurige doch anonieme auto met relatief weinig vermogen. Gelukkig valt het verbruik erg mee en staat de betrouwbaarheid op een hoog peil. Je moet wel snel zijn, want de Civic Hybrid is een populair exportproduct.

Ford Focus 1.6 Ghia Sedan (DB3)

€ 4.990

2005

70.000 km

De auto die je bejaarde overburen hebben gekocht. Een Focus Sedan is een soort moderne Ford Orion. Het liefst wil je er eentje in het beige. Het voordeel van de Focus Sedan: ze zijn minder gewild, dus je hebt meer auto voor minder geld. Nog een voordeel: de Sedan is standaard altijd een luxe Ghia, dus je zit op velours en je hebt standaard ‘luxe’ lichtmetalen velgen. De vorige eigenaren zijn bejaarden of politiekorpsen, zorg dat je van de eerste koopt. De Focus staat bekend als een zeer prettig rijdende auto en deze Focus is geen uitzondering. De 1.6 Zetec motor is geen hardloper, maar relatief zuinig en best betrouwbaar. Check hier ons Focus Aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Mazda 3 1.6 Executive

€ 4.450

2004

120.000 km

Als het allemaal wat spannender mag, ga even kijken naar de Mazda 3. Wel eentje die altijd heeft binnen gestaan graag, want deze auto’s hebben de neiging om van binnenuit weg te rotten. Dat is zonde, want het zijn technisch gezien goede auto’s verder. Ondanks dat de Mazda 3 en Ford Focus op hetzelfde FoMoCo C1-platform staan, is de Mazda 3 compleet anders. Het is ook een van de weinige keren dat een sedan er beter uitziet dan de hatchback. De 1.6 motor is gewoon een prima en soepel machientje: niets mis mee, maar ook niet bijzonder. De Executive-uitvoring zit wel lekker in zijn spulletjes. Qua rijden is de Mazda 3 een erg prettige metgezel: iets strakker dan de Ford Focus, maar zeker niet oncomfortabel.

Volvo S40 1.8 Momentum

€ 4.250

2006

130.000 km

En we hebben de derde auto die identiek is aan de twee vorige. De Volvo S40 is namelijk ook gewoon een Ford Focus sedan. De S40 was aanzienlijk populairder dan de wel erg anonieme Ford. Omdat het Volvo is verwacht je een meer premium beleving. Dat klopt helemaal. De Volvo heeft niet alleen een uniek exterieur, ook het interieur is compleet anders en uniek voor Volvo. Kortom, het was niet zomaar een andere badge op de neus. Qua rijden is de Volvo iets comfortabeler dan de Focus. De betrouwbaarheid is echter niet gelijk aan de klassieke Volvo’s van weleer. Dat wil zeggen dat de S40 niet moeiteloos de 7 ton zal halen. Check hier ons Volvo S40 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Toyota Avensis 1.6 VVT-i Linea Terra (T250)

€ 4.500

2005

135.00 km

De Toyota Avensis is een maatje groter, maar willen we je zeker niet onthouden. Er is ook een Corolla sedan die wat obscuurder is. De Corolla Sedan was gebaseerd op de Japanse Corolla en niet de Europese. Maakt verder niet uit, ga voor de Avensis. Met de 1.6 motor mis je wel wat power, maar voor een normale rijstijl voldoet het. De Avensis van deze generatie is een van de weinige auto’s met bijna geen nadelen. Het chassis is erg goed: veel comfort met zelfs een sportief randje. Het stuurwiel biedt voldoende communicatie en onderstuur is de Avensis vreemd. Zie het als een soort Japanse Peugeot 406. De styling is niet bijzonder, ga voor de enigszins doch onvindbare liftback. Omdat het een Toyota is, zit je qua verkoopwaarde meer dan goed.

Volkswagen Jetta 1.6 Comfortline (1K)

€ 4.250

2006

115.000 km

Qua styling is de Jetta nog het meest ‘coherent’. Je hebt niet het idee dat ze zomaar een kont aan de Golf geplakt hebben. De Jetta heeft een afwijkende neus en fraai gevormde bips. Die kofferbak is overigens goed voor 527 liter aan bagageruimte! Handig als je een scene uit Reservoir Dogs wil naspelen. Tip: ga voor de basismotor, de 1.6 achtklepper is een ietwat rumoerig bromtor met slechts 102 pk, maar wel behoorlijk soepel, redelijk zuinig en staat bekend als zeer betrouwbaar. Verder is de Jetta niet echt een spannende beleving, ondanks dat de auto aanzienlijk beter stuurt dan zijn voorganger, de Bora. In het budget zijn ze goed te vinden, onderhoud kun je zelfs bij de bakker laten doen en voor onderdelen heeft bij wijze van spreken de Blokker ook nog wat liggen. Je hebt dus een vergeten auto met overbekende techniek van een populair merk.

Semi YOLO: Jaguar X-Type 2.0 V6 Executive

€ 4.250

2003

135.00 km

Soms sta je versteld van hoe goedkoop auto’s zijn geworden. Niet dat deze Jaguar X-Type de goedkoopste van Nederland is. Integendeel, maar het is wel degene die je wil hebben. De 2.5 en 3.0 zescilinders zijn aanzienlijk dorstiger. Niet alleen door het grotere slagvolume, maar ook vanwege de vierwielaandrijving. De X-Type 2.0 (feitelijk een 2.1 motor) heeft enkel voorwielaandrijving. Gezien het bescheiden vermogen gaat dat prima. Natuurlijk, een atmosferische V6 zal altijd iets dorstiger zijn, maar als je niet zoveel kilometers maakt en voornamelijk op de snelweg zit, is het verschil minder groot. De X-Type is voornamelijk heel erg soepel. Laat je niet in de luren leggen door de oubollige styling, dit is technisch gezien gewoon een Ford Mondeo van de tweede generatie. Destijds een van de fijnste voorwielaandrijvers op de markt. Of je koopt een nette Mondeo, kan natuurlijk ook, maar die heeft niet de ‘swag’ van deze ‘Jaaaag’.

Yolo: Hyundai Grandeur 3.3 (TG)

€ 4.450

2008

145.000 km

De Grandeur was de grootste Hyundai die je in Nederland kon krijgen. Destijds was het een bizar slechte koop. Destijds betaalde je 45 mille voor de benzinevariant. In geen enkel opzicht kon de Grandeur zich meten met de Duitse gevestigde orde. Maakt niet uit, gebruikt liggen de kaarten héél anders. Voor een spotprijs heb je namelijk een luxe sloep met zeer rijke uitrusting. In tegenstelling tot een kale E-Klasse bestaat er niet zoiets als een kale Grandeur: allemaal waren ze tot de nok toe afgeladen met uitrusting. Ook geen amechtige viercilinders, in deze Zuid-Koreaanse praalwagen. Allemaal hebben ze een 3.3 V6 met 235 pk, die zorgt voor meer dan adequate prestaties. Op de Autobahn kun je menig BMW nog verrassen. Nadelen? Ze zijn lastig te vinden en doorverkopen kan ook moeilijk zijn, want het is niet een populaire auto. Je krijgt echter wel onnoemelijk veel auto voor relatief weinig geld.

