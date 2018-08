Renault: “Zouden vals kunnen spelen, maar doen we niet”

Cyril Abiteboul vliegt weer uit de bocht.

Renault heeft dit jaar keihard de bateau gemist met hun power unit. Niet alleen is het ding niet bijzonder betrouwbaar, maar hij levert ook nog steeds te weinig power. Hoezo is dat anders dan vorige jaren dan? Nou, in principe niet anders, alleen toont Ferrari dit jaar aan dat dit wel zou kunnen en dus zou moeten. De Italiaanse fabrikant heeft, na jaren van Mercedes-dominantie, volgens velen in de paddock momenteel zelfs de sterkste PU van het hele veld. Mercedes komt bij de GP van België of de GP van Italië overigens wel met een update, dus dan kunnen de zaken weer anders liggen. Hoe dan ook, het punt is dat Ferrari zich flink heeft verbeterd en Renault niet.

Voor Cyril Abiteboul is dit een ontluisterende gewaarwording. Hoewel hij het niet keihard wil zeggen, zet hij zijn vraagtekens bij de legaliteit van de Ferrari-PU. De FIA dwong Ferrari eerder dit jaar een extra sensor te plaatsen op haar MGU-H. Ferrari gebruikt voor dit systeem een andere setup dan de andere fabrikanten met een ‘dubbele batterij’. De concurrentie was ervan overtuigd dat het systeem hierdoor meer megajoules kon leveren dan toegestaan (4,4 in plaats van 4,0). Sindsdien heeft de FIA echter geconcludeerd dat de Ferrari-unit compleet legaal is.

Met zijn laatste uitspraken trekt salty Cyril dit echter wederom in twijfel. Bij Autosport pleit hij wederom voor het standaardiseren van verschillende motoronderdelen, in dit geval omdat dit goed zou zijn voor het ‘onderling vertrouwen’ tussen de fabrikanten. Hij voegt er een opvallende extra uitspraak aan toe. Renault zou namelijk best kunnen valspelen als het zou willen:

I think that, frankly, if we wanted to cheat on the current engine, we would know how to do it, and that’s an issue.

Maar uiteraard doet Renault dat niet echt, dat spreekt:

We are a very large corporation and we would never do such a thing like that, we can’t afford the reputation risk.

Mocht dit daadwerkelijk kloppen, denk ik dat er minimaal zes mensen te vinden zijn die Renault even wakker zouden willen schudden. Hun namen zijn Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. Dit is waar de F1 om gaat Cyril: het is geen valsspelen als je niet ‘gepakt’ wordt. En zelfs dan: Alonso’s met massademper in de neus behaalde titels voor Renault tellen ook nog steeds. De genieën in de sport gelden als zodanig omdat ze ‘creatieve oplossingen’ bedenken om tussen de regeltjes door te kunnen werken. Dat levert ook de mooiste innovaties op, zoals de geblazen diffuser en dergelijke.

Maar waarschijnlijk klopt het dan ook niet. Renault heeft er gewoon de grootste moeite mee om extra pk’s te vinden en probeert daarom de andere mogelijke strategie in competities toe te passen: niet jezelf beter maken, maar de anderen slechter maken. In dit geval door de FIA proberen te bewegen de voordeeltjes van de ander af te pakken en te vervangen met standaardmeuk.