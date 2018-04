Autoblog advies: jonge, luxe vijfdeurs voor € 7.000

De auto is voor de vrouw, maar een beetje lol voor meneer mag ook!

Vandaag gaan wij op zoek naar een vervanger voor de vriendin van Autoblog-lezer Sidney. Zij rijdt op dit moment in een Opel Corsa en dat is de afgelopen drie jaar uitstekend gegaan. Maar de auto wordt iets ouder en er mag iets jongers en volwasseners voor terugkomen. Het moet een hatchback worden uit het B- of C-segment. Sidney probeert er natuurlijk voor te zorgen dat het een zo leuk mogelijke auto is, maar zijn vriendin bepaalt de grondregels.

De auto mag niet ouder zijn dan 10 jaar en meer dan 7.000 euro kosten. Als het een heel mooie auto is, zit er wel ietsjes rek in overigens. Qua kilometers: het is niet de bedoeling dat de auto meer dan 125.000 kilometer gelopen heeft. Als het even zou kunnen graag onder de ton. Verder nog eisen? Maar natuurlijk! De auto moet compleet zijn uitgerust: airco, elektrische ramen en cruise control moeten erop zitten.

Een ander belangrijk punt: het moet een vijfdeurs hatchback zijn. Dat is net even wat praktischer dan klungelen met stoelen die je naar voren moet klappen. Het moet een volwassen auto zijn. Dus een grote B-segment auto of een redelijke C-segment auto. Tot zover de eisen van de vriendin van Sidney. Zelf heeft hij maar één verzoek: een zo leuk mogelijke uitvoering met pittig motortje, als dat zou kunnen. Een raszuivere Hot Hatch kan lastig worden (alhoewel we zeker een gave Yolo gevonden hebben), maar we gaan voor Sidney en zijn vriendin op zoek! Dit is de ingevulde tabel:

Huidige /vorige auto's: Opel corsa c (van haar) BMW R1200RT (van mij) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 7.000 Jaarkilometrage: 10.000 - 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: De corsa is op. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Astra/focus/megane 3 No-go modellen / merken: Juli

Seat Leon 1.4 TSI Sport (1P)

€7.750

2009

95.0000 km

Normaal gesproken is een Golf het automatische antwoord op deze vraagstelling. Echter, wil je zo veel mogelijk waar voor je geld, dan is de Golf juist geen handige optie. Dankzij de beperkte afschrijving zijn ze relatief duur. In het budget en met de eisen in het achterhoofd zijn er wel wat exemplaren te vinden, maar heel erg blij wordt je daar wellicht niet van. Daarom geven we vandaag een podium aan de Seat Leon. In technisch opzicht is deze auto grotendeels gelijk aan de Golf: motor, transmissie, onderstel, electronica: het is allemaal krek eender. Bij de Seat heb je keuze uit luxere uitvoeringen met fijnere motoren en lagere vraagprijzen. De Leon rijdt marginaal sportiever dan de Golf, maar ziet er in de juiste kleur nog altijd fris en sportief uit. Nadeel is echt het interieur. Dat is vrij kaal, opgetrokken uit harde plastics, wat zorgt voor een wat kille ambiance. Ga daarom altijd voor een model van ná de facelift (die was in 2009). Sindsdien zijn de dashboards aanzienlijk beter.

Peugeot 308 XT 1.6 THP (T7)

€ 6.750

2009

75.000 km

Volgens Jeremy Clarkson en James May de slechtste auto in de wereld. Maar ja, volgens die heren was The Grand Tour ook het beste autoprogramma ooit gemaakt. Was de Peugeot 308 dan echt zo slecht? Nee, natuurlijk niet. Dat neemt niet weg dat de auto absoluut zijn aandachtspunten kent, maar dat geldt voor veel auto’s. Het is niet dat de 308 exceptioneel slecht scoort, integendeel. Het zijn voornamelijk kleine afwerkingsmissers die eenvoudig verholpen kunnen worden. In het budget kun je kiezen voor uitstekende exemplaren met weinig kilometers en een rijke uitrusting. Het dashboard van de 308 is verrassend fraai. Je kijkt toch vaker naar het interieur dan naar die neus met grote koplampen en grille. Met de facelift van 2011 werd dat zorgvuldig aangepakt, maar die modellen zijn nog net te duur.

Fiat Bravo 1.4 T-Jet Edizione Prima (198)

€ 6.900

2008

100.000 km

Een terecht onderschatte auto. De auto wordt nog wel eens over het hoofd gezien en dat is volkomen onterecht. De Fiat Bravo is een gevalletje: prima auto, lastige markt. De auto kunnen we het beste typeren als een Italiaanse Seat Leon: veel waar voor je geld, altijd vijfdeurs, prettige motoren, een licht sportief tintje en een ruime keuze in het budget. Net als bij de Leon voelt het interieur niet bijzonder rijk aan, maar op de Edizione Prima uitvoering zit alles wat je mag verwachten en de ruimte is uitstekend. De stoelen zijn wel een dingetje, de zitting is in hoogte verstelbaar, maar de leuning behoudt zijn hoogte. Niet voor iedereen even prettig. Qua betrouwbaarheid kunnen we kort zijn, want volgens ons Autoblog aankoopadvies is de auto zeldzaam degelijk. Losse stekkertjes, bitje in het navigatiesysteem en overgevoelige brandstofsensor zijn de meest kritische punten. Poeh, poeh.

Opel Astra 1.8 Cosmo (H)

€ 6.900

2009

105.000 km

Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De derde generatie Opel Astra is zo’n auto die nergens echt in uitblinkt. Maar als je er even over nadenkt is het ook een auto die eigenlijk nergens teleurstelt. Het ruimteaanbod is meer dan uitstekend. In deze uitvoering heb je helemaal niets te klagen. De 1.8 is goed voor 140 pk, voldoende voor de meeste situaties. De Cosmo uitvoering is lekker luxe uitgerust en de afwerking plus materiaalgebruik zijn prima. Qua betrouwbaarheid scoort de Astra meer dan voldoende. De meeste issues zijn makkelijk te controleren. Met name de facelift motoren hadden hier duidelijk minder last van en in het budget kun je kiezen uit hele fraaie exemplaren van na de facelift. Is er dan helemaal niets te zeuren? Eh, misschien dat de buurman niet meteen jaloers is. That’s it.

Renault Clio GT 1.6

€ 7.500

2009

85.000 km

Dit is een specifiek modelletje waar er niet veel van zijn en waar ook niet echt veel concurrenten van zijn. Van deze generatie Clio heb je natuurlijk de Renault Sport uitvoering gehad. Was de Clio je te gek, dan kon je uitwijken naar de Twingo Renault Sport. Deze Clio heeft bijna dezelfde motor als die Twingo. Het chassis is uiteraard minder hard dan de R.S.-modellen, maar het is zeker een sportieve auto. Het voordeel is dat je de Clio GT ook als vijfdeurs hebt gehad. Het is een auto die dankzij zijn levendige weggedrag en hitsige motor doet denken aan een old-school hot hatch. Je hebt nog duidelijk de beleving van een vlotte auto. Maar het blijft qua verbruik, verzekering en onderhoud keurig binnen de perken. Er zijn wel degelijk punten waar je even op moet letten, maar verlichting, bobines en een handremkabel zijn te overzien. Waar je wel even extra op moet letten zijn bijgeluiden bij het onderstel. Lagers, draagarmen en spoorstangen kunnen nog weleens aan vervanging toezijn.

Ford Fiesta 1.6 Ghia

€ 6.750

2009

115.000 km

Een van de lievelingetjes uit deze klasse, de Ford Fiesta is gewoonweg de fijnst rijdende auto. Nu moeten we er direct bijzetten dat de Clio GT minimaal op hetzelfde niveau zit. Het zijn beide gewoon erg fijne B-segmenters. Het verschil met de Clio is dat in de basis elke Fiesta uitstekend stuurt. Ondanks dat ze allemaal prettig sturen, zijn ze niet allemaal even vlot of lekker aangekleed. Een 1.6 in Ghia uitvoering is een prima combinatie. Qua betrouwbaarheid zijn het prima auto’s, maar er zijn wel wat missers betreft elektronica en afwerking. Nog een voordeel is het uiterlijk: de Fiesta is een kek ding om te zien. Het net geïntroduceerde model lijkt er erg veel op, dus je rijft niet direct in een verouderde auto rond.

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Executive (XP130)

€ 7.950

2012

85.000 km

Dit is verreweg de meest verstandige keuze. In het budget komen deze generatie Yarissen nu beschikbaar. Het zijn verfijnde en doorwrochte wagens, die Yarissen. In technisch opzicht zijn ze bijkans onverwoestbaar. In technisch opzicht nog een echt lekkere Japanner: een hitsig 1.3 toeremblokje, het maximum vermogen van dik 100 pk haalt ie bij 6.000 toeren. Schakelen doe je met een zeer precies en trefzeker schakelende zesbak. De Executive uitvoering is zeer compleet. De gebruiksskosten (verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud, brandstof) zijn erg laag. Ook is de restwaarde uitstekend, want een klein en betrouwbare Japanner kun je altijd wel slijten. Is het dan allemaal Hosanna? Eigenlijk wel, het is een beetje een saaie auto. Je gaat er niet voor de lol een rondje mee rijden.

YOLO: Renault Megane Renault Sport 225

€ 5.995

2007

205.000 km

De Megane Renault Sport is typisch zo’n auto die alleen de eigenaren ‘begrijpen’. Je moet wel gek zijn om zes mille uit te geven aan een Franse hatchback met meer dan twee ton op de klok en een niet al te beste reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. Echter, de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Ga voor een zo laat mogelijk exemplaar, die hebben de minste kinderziektes gehad. Met name na de facelift ging de kwaliteit er enorm op vooruit. In vergelijking met een Golf GTI is dit oneindig veel lekkerder om mee te sturen. Zeker met het destijds optionele ‘Cup’-chassis is het een raszuivere hot-hatch. De Megane Renault Sport is er ook als vijfdeurs geweest (er was zelfs een diesel!), alhoewel deze steeds zeldzamer zijn. En die opvallende kont? Die blijft bootylicious.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!