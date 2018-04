Koop de Honda NSX van een F1-kampioen

Een fraaier exemplaar zul je niet snel zien.

Wanneer we spreken over sportwagens, wordt de Honda NSX meer dan eens vergeten. Of dit nu te maken heeft met zijn niet bijzonder indrukwekkende aantal pk’s, zijn ietwat aparte ontwerp of het feit dat er een Honda badge op de voorkant pronkt, is lastig te zeggen. Desondanks was de wagen op eigenlijk ieder vlak beter dan zijn tijdgenoten uit Italië.

Dit is tegelijkertijd een perfecte afspiegeling van de verhoudingen die Ferrari en Honda destijds hadden in de Formule 1. De Scuderia mag dan het meest succesvolle team in de geschiedenis van de sport zijn, rond het begin van de jaren ’90 waren de Italianen nergens te bekennen. Honda, daarentegen, had een vruchtbare relatie met McLaren en domineerde de Formule 1 enkele jaren lang. Reken daarbij het feit dat ze op hetzelfde moment ook nog eens één van de allerbeste coureurs ooit tot hun beschikking hadden, en het is ineens niet zo’n gek idee dat de NSX een dijk van een auto werd.

Dat een auto van dat kaliber bij velen in de smaak viel, is daarom evenmin vreemd te noemen. Één van de late instappers was Jenson Button. De wereldkampioen van 2009 kreeg in zijn tijd bij BAR-Honda een fraai cadeau van zijn leidinggevenden. In zijn tweede jaar bij het team, in 2004, kreeg de Brit na een bezoek aan de Honda fabriek in Engeland pardoes een gloednieuwe NSX mee naar huis.

De Honda NSX, met een 3,2-liter V6 in het midden, werd na enkele jaren weer van de hand gedaan. Gedurende zijn leven wisselde hij driemaal van eigenaar. De eigenaren hebben er klaarblijkelijk stuk voor stuk van genoten. De wagen heeft in zijn leven ongeveer 44.000 kilometer gereden. Gezien de staat van de auto zou je dat echter niet zeggen. De bolide ziet er, zeker in dat schitterende Long Beach Blue, uit alsof hij regelrecht uit de fabriek is komen rollen. Rekening houdende met zijn geschiedenis valt de prijs overigens nog mee. De NSX staat voor 99.500 Britse ponden te koop.