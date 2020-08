NSFW: deze Porsche 935 occasion is poedelnaakt

Porsche voorziet de 935 op basis van de GT2 RS graag van historische racekleuren. Maar je kan ook zonder bestellen en dan krijg je zoiets als deze Porsche 935 occasion. Niet geheel veilig voor de werkplek.

Liefhebbers van den oude racesporten zullen wellicht een beetje raar opkijken dat bovenstaande auto een Porsche 935 is. In essence is het gewoon een mooie hommage. Voor de prachtige Groep 5-racerij deed Porsche mee met heftig gemodificeerde 911’s die niet voor de weg bedoeld waren. De meest bekende 935’s zijn de 935/77 en de 935/78, gekenmerkt door laaggeplaatste koplampen en een veel gestroomlijndere neus dan de 911. Ook niet in de laatste plaats was de lange achterkant iconisch. Dat leverde de bijnaam Moby Dick (de welbekende walvis) op.

Vandaag de dag

Nu Porsche weer een keihard circuitwapen in huis heeft, de GT2 RS, zijn ze weer helemaal in de historische spirit. Nou is Porsche nog steeds thuis in een aantal raceklassen, maar daarbuiten deden ze iets vreemds wat tegelijkertijd supergaaf is. Dat is de nieuwe 935. Waarom is het vreemd? Omdat hij niet bedoeld is voor racen, maar je mag er ook niet de weg mee op. Voor eigenaren die dus toegang hebben tot een circuit en daar één van de heftigste Porsches van het moment voor willen. Want gaaf, dat is het wel.

GT2 RS +

De basis is dus net als de originele 935 de 911, in dit geval de heftigste GT2 RS. Daar werd met koolstofvezel een 935-esque bodykit aan toegevoegd. Je herkent er bijna geen GT2 RS meer in terug. Enige hints zijn de daklijn en deurpartij, en onder de lange walvisstaart is er nog GT2 RS te zien. De voorkant is compleet gladgestreken en een gigantische achtervleugel, samen met aerodynamische velgen maken het geheel af.

Enkel het nodige

Het thema van de auto is dan ook: “heb je het niet nodig op het circuit? Dan krijg je het nie.” Een passagiersstoel bijvoorbeeld, die heb je niet nodig. Een navigatiesysteem, die heb je ook niet nodig. Een afneembaar stuurwiel zonder alcantara of leer, want dat moet je niet willen. Vloermatten, afwerking achter de stoelen, ook dat is overbodig. Sterker nog: op bijna alle plekken is koolstofvezel de afwerking die je krijgt, samen met de nodige knoppen die je nodig hebt op het circuit. Het enige wat een beetje lijkt op iets wat je in een luxueuze Porsche krijgt, is een houten pookknop voor de PDK-transmissie. Maar dat is meer een knipoog naar de houten pookknop in de Porsche 917 dan een luxe keuze.

Kleurkeuze

Ook leuk: vanuit de fabriek mag je kiezen tussen verscheidende kleurenschema’s. Deze zijn gebaseerd op klassieke racekleuren, de bekendste die bij de lancering werd gebruikt is bijvoorbeeld Martini. Voor het exemplaar van vandaag werd de lakstift niet gebruikt. De Porsche 935 als occasion van vandaag staat heeft geen kleur: het koolstofvezel doet het werk.

Duur speelgoed

Je kunt dit exemplaar dus kopen, maar let dus op dat je er niet de weg mee op mag. Ook is hij niet bedoeld voor racerij, maar wel voor privégebruik op een circuit. Klinkt dat nou als echt iets voor jou, dan mag je even aankloppen bij – de achtergrond verraadde het al – Hollmann International. Zij verkopen de Porsche 935 occasion voor 1.450.000 euro. Duur, maar dan heb je wel het leukste circuitspeeltje van Porsche op van het moment.