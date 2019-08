Koop de ex-Jeep Trackhawk van Enzo Knol

De heer Knol kon het betalen, bij hoge uitzondering.

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk is op papier hét bewijs dat Den Haag liever geen slurpers hier op de weg ziet. Het principe is namelijk dat er, net als bij een muscle car, een matig en verouderd platform aan een briljante motor wordt geschroefd. In dit geval de body van een Jeep Cherokee uit 2011, aan de nog steeds lekker dikke 6.2 HEMI V8 die al een tijdje onder de kap van een Jeep Grand Cherokee SRT bivakkeert, maar de Trackhawk doet er een schepje bovenop. De supercharger op de dikste Cherokee is zo groot, als je hem in Nederland in een parkeervak zou zetten bestaat de kans dat de auto naast je minder cilinderinhoud heeft dan jij alleen aan compressor bovenop je HEMI-blok hebt liggen. Met 707 pk is het wat ons betreft één van de coolste SUVs uit recente jaren. Zoals al gezegd, Den Haag daarentegen haat de auto. Al laat de moedige FCA-importeur zich niet kisten en is de Trackhawk in Nederland gewoon leverbaar, je moet erg veel willen opofferen.

Het Amerikaanse prijskaartje van om en nabij 85.000 dollar maakt de Trackhawk een bijzonder goede deal. De prijzige Urus met 641 pk is niks vergeleken met de rauwe Jeep. In Nederland mag je echter alles boven de 238.710 euro aftikken. Voor dat geld staat er een breed scala aan concurrenten op de oprit, die alles wat ze niet in de motor stoppen om er 707 pk uit te persen, stoppen in finesse en afwerking in het interieur. Een Trackhawk op Nederlands kenteken zetten is daarom even krankzinnig als dat het heldhaftig is. Naast een paar ‘valsspelers’ (eveneens vrij slimme mensen, maar for the sake of argument) die eentje op grijs kenteken hebben gezet, is er naar ons weten één exemplaar op particuliere platen. De TL-784-L is net minder dan een jaar in het bezit geweest van vlogger Enzo Knol.

Je zou zeggen dat er meer addertjes onder het gras zitten, gezien het feit dat wij in september 2018 schreven over de dag dat Enzo zijn blubberdikke Jeep in ontvangst nam, na de concessie te nemen dat je zo’n 300% meer betaalt dan in de VS lijkt het ons genieten geblazen. Het addertje onder het gras is dat de Trackhawk niet de eerste keuze was van de YouTuber. Afgelopen juni nam Enzo een Lamborghini Urus in ontvangst, het verhaal gaat dat de Jeep door zijn directe leverbaarheid een makkelijker doelwit was dan de Urus, waarop hij nog een tijdje moest wachten. Een tussenauto, zo je wilt. Wel een hele decadente tussenauto wat dat betreft.

Anyway, het betekent dat de enige persoon die de balans tussen krankzinnig en geniaal vond in Nederland, is gezwicht voor een concurrent van de Jeep. Zoals de rest van de power-SUV-shoppers in Nederland. Nóg iemand vinden met niet alleen de mindset maar ook de portemonnee van Knol is lastig. Vandaar dat we de auto online te koop vinden, niet alleen hóe je hem verwacht, want onder allerlei wraps en frutseltjes met ‘Knolpower’-logo’s zit een lichtgrijze carrosserie, maar ook niet wáár je hem verwacht. Mobile.de, met platen van een bekende dealer in Nederland, al lijkt de auto door de verkoop van Thijs Timmermans op Duitsland georiënteerd te zijn. Die conclusie trekken wij door het feit dat er op de website van Timmermans niks te vinden is over de Jeep, terwijl ze op Mobile.de 79.950 euro willen vangen. Netto.

Nou zal de extreme Jeep niet waardevast zijn in Nederland, maar door zo’n 8 maanden gebruik en 34.152 km afleggen denken wij niet dat een auto 160.000 euro afschrijft. Jammer, met een dergelijk nettobedrag in Nederland is het namelijk ineens een zeer interessante auto. Misschien dat Duitsers de auto wel aandurven. Er zijn diverse ‘killer-Jeeps’ die op witte platen zijn gezet.