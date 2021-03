Autoblog Garage: Apple CarPlay voor de BMW E91 - Autoblog.nl

We maken de duurtester iets moderner met Apple CarPlay voor de BMW E91.

Het samenstellen van een auto is altijd een wonderlijk fenomeen. Als het gaat om kleuren, uitvoeringen, pakketten en opties is er enorm veel mogelijk. De term ‘full-options’ werd te pas en te onpas gebezigd.

Nu moet ik iets eerlijk bekennen. Ik ben eigenlijk helemaal geen fan van opties. Negen van de tien keer zijn het gimmicks die je nauwelijks gebruikt of kapot gaan. Of beide. Meestal kleven er naar mijn mening meer nadelen dan voordelen uit.

Mijn BMW 325d is niet meer de nieuwste. Op zich zitten de meeste dingen die ik nodig heb er wel op. Er zijn echter items als andere veren, dempers, velgen en goed onderhoud die ik enorm weet te waarderen. Maar ik ben niet alleen, ik heb ook een lieftallige vriendin. Vanwege haar werk is zij hoofdgebruiker van de AB Duurtester. En ook zij zo heeft zo haar wensen. Navigatie bijvoorbeeld. In negen van de tien gevallen is een goede smartphone beter, sneller en makkelijker te bedienen.

Naast de betere wegligging was er nog iets waar de Alfa Romeo beter was: infotainment. Het originele navigatiesysteem was niet echt bijzonder, maar we doelen op het formaat: Dubbel-din. Je kon daar eenvoudig een Apple CarPlay module in schuiven. Dat werkte uit de kunst.

Mijn auto is voorzien van het zogenaamde CIC-systeem, dat moderner is dan het CCC-systeem (dat je ook kunt aantreffen in BMW E91’s). Deze is bijna direct voorzien van een 2020-update.

Apple CarPlay voor BMW E91

Maar mijn vriendin wilde weer graag Apple Carplay voor de BMW E91 en dat was niet mogelijk met dit systeem. Of toch wel? Nou, af-fabriek sowieso niet. De BMW E9X is een veel voorkomende auto, dus er zijn veel oplossingen qua infotainment. Je kan een Android scherm inbouwen als je geen scherm hebt. Als je al een scherm hebt, kun je op die locatie een nieuw scherm met Apple CarPlay plaatsen.

Al die opties wilde ik niet, want dat is een beetje ‘knaak’ in mijn beleving. In een Lexus SC430 zou ik de cassette-speler ook gewoon laten zitten. Ik gebruik zelfs de CD-speler van de auto nog! Maar er is gelukkig nog een optie: een extra computer die op het bestaande iDrive scherm geplaatst kan worden. Op de wijze heb je Apple CarPlay in je BMW E91 (of andere BMW met een CIC-systeem). Zo gezegd zo gedaan. Er is veel te vinden en ook in Nederland worden deze units verkocht. Volgens de verkoper was het mogelijk om het zelf in te bouwen. Maar het hele interieur uit elkaar halen gaat met mijn wonderlijke motoriek niet zonder schade, dus heb ik het overgelaten aan de garage.

Inbouwen

Dat inbouwen bleek nog een hele klus. Volgens de verkoper was het super eenvoudig, maar zijn monteurs te eigenwijs en deden ze alles fout. Ik heb de garage en de verkoper met elkaar in contact gebracht zodat ze het mooi konden oplossen.

Helaas ging het niet helemaal van een leien dakje. Het inbouwen bleek bovengemiddeld lastig en onduidelijk. Het is voor ondergetekende een beetje lastig om aan te tonen waar het zit. De verkoper van de navi-unit zei dat het aan de garage lag, de garage gaf aan gedaan te hebben wat de verkoper zei. Handig. Gelukkig was de auto een paar dagen later klaar.

Extra computer

Het idee is vrij simpel. Naast iDrive zit er nu nóg een computer (met Apple CarPlay) erop. Daarvoor moet je enkele seconden op de Menu-knop drukken. Dan is het nu de vraag: hoe werkt hetApple CarPlay systeem voor de BMW E91? Welnu, best wel knaak eigenlijk. Het start scherm zit er bizar goedkoop uit en werkt niet handig. Het aanmelden via Bluetooth gaat omslachtig en duurt lang. Je moet soms zelfs meerdere keren aanmelden voordat het werkt. Na een paar keer rijden moet je maar hopen dat ‘ie goed opstart, want soms moet je ‘m helemaal opnieuw installeren.

Positief: als je eenmaal in het systeem zit, werkt het vrij overzichtelijk. Het is gewoon Apple CarPlay. Dit betekent dat je nu ook kunt navigeren via Waze en luisteren naar Spotify. Of althans, dat moet de bedoeling zijn. Het luisteren naar Muziek was de eerste dagen niet mogelijk. Ik heb uren zitten pielen met het systeem, maar ik kreeg er een keer geluid uit. Na het opstarten een dag later lukte het weer niet.

Tsja, dan kom je op zo’n punt dat je denkt: wat moet ik ermee? Het systeem was 400 euro en de garage was er ook een paar uur mee bezig om het in te bouwen, waardoor de totaalprijs vrolijk boven de 800 euro uitkwam.

Geluid!

Volgens de verkoper van het systeem was dat gekkenwerk en veel te veel geld. Echter, de garage is er meer uren aan kwijt geweest dan dat ze hebben doorgegeven. Dus dat hele ‘iedereen kan het makkelijk inbouwen’ kun je met een korreltje zout, vitriool en accuzuur nemen. Gelukkig was mijn garage zo vriendelijk om het nogmaals naar te kijken, zonder dat er uren werden doorberekend. Wederom konden de verkoper van het systeem en de monteurs met elkaar communiceren. Dat ging dit keer al veel beter. Zo was er nu geluid!

Is het eind goed al goed? Nee, natuurlijk niet! Bellen is helaas niet mogelijk wegens een enorm aantal irritante bijgeluiden. Ook kun je de auto (als deze thuis geparkeerd staat), beter niet openen. Want dan koppelt de bluetooth ‘m meteen aan de telefoon van mijn vriendin (ook al zit ze in de woonkamer), die dan vervolgens niets met haar toestel kan. Nou Ja, afkoppelen is een optie, maar dan ben je weer 10-15 minuten bezig om het systeem te koppelen.

Ergo: niet doen jongens. Het is weggegooid geld. Zo’n systeem kost 400 euro en daar zit een marge op. Dat merk je gewoon, het is tegen een prijs ontworpen. Zeker als je vergelijkt hoe soepel Apple apparaten met elkaar kunnen samenwerken. Dat is in dit geval absoluut niet zo. Ik zelf vindt het CIC-systeem na de updates prima. Het scherm is goed genoeg, alles is up to date en ik kan ook Spotify en Apple Music afspelen via bluetooth via het CIC-systeem. Dan heb je ook de werkende ‘Next track’ knopjes. En bellen gaat gewoon perfect.

Eindoordeel

Ik zal mijn eindoordeel over het Apple CarPlay systeem voor de BMW E91 eigenlijk even moeten uit stellen. De verkopende partij heeft gezegd er nog even naar te willen kijken. Daar ben ik helaas nog niet aan toegekomen. Die kans moet ik nog wel even geven. Het probleem is dat ik het geld wel kwijt ben en volkomen de positie van de garage én verkoper begrijp. Het nadeel is dat het gewoon niet werkt en het geld gaat kosten om het alsnog te laten werken. Mocht ik wat zuur overkomen: dat was ik ook een beetje.

Overigens zijn er ook zat positieve punten, want mijn vriendin vindt het Apple CarPlay systeem véél fijner in het gebruik. Dus bij haar is het het geval: als het werkt, werkt het goed. Behalve bellen dan, dat is nog niet mogelijk. En dat voor meer dan 800 euro. Daar kun je gewoon een paar weken Alfa Romeo van rijden… Tip: als je het per se moet hebben, laat het installeren door de gene die het verkoopt. Inderdaad, zoals collega Ruben heeft laten doen. Ook de verkoper en de garage zullen dat kunnen beamen. Weer wat geleerd. Hopelijk heb ik het met jullie kunnen delen ;-).

Dit was zeker niet de laatste update van de BMW 325d duurtester. In de winter heeft ondergetekende op Marktplaats en de rest van het internet interessante onderdelen gevonden. Heb jij nog suggesties, ideeën of aanbevelingen voor modificaties aan de BMW duurtester? Laat het weten, in de comments!