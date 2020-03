Autoblog Flashback: Mercedes-AMG GT S rijtest (2015)

De AMG GT S in Solar Beam Yellow!

Zo’n vijf jaar geleden reden we met de destijds gloednieuwe Mercedes-AMG GT S in de kleur Solar Beam Yellow. Voor de rijtest hadden we twee leuke compagnons gevonden. Namelijk een Mercedes SLS AMG en een Mercedes SLS AMG Roadster. Ga mee terug in de tijd, toen we voor het eerst kennis maakten met de 510 pk sterke AMG GT S.