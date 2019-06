Volvo en Buick krijgen geen gratie van Trump & Co

Ondanks herhaaldelijk verzoek.

Er valt een heleboel te zeggen over Donald Trump, maar niet dat het er saaier op geworden is. De kleurrijke man houdt er een nogal, eh, opvallend beleid op na, waarbij de Verenigde Staten voor alles gaat.

Zo vond hij en zijn achterban het nodig om de importtarieven van Chinese producten enorm te verhogen. Voor auto’s geldt een importtarief van 25% voor voertuigen die gefabriceerd zijn in de Bondsrepliek van China. Dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, want GAC (Guangzhou Automotive Company) heeft dankzij die importbelastingen besloten om ook in de Verenigde Staten een fabriek te openen. Echter, er waren ook Europese en Amerikaanse autofabrikanten die in China een fabriek hebben staan en in 2018 de vraag hebben gesteld of hun voertuigen vrijgesteld kunnen worden van het torenhoge importtarief.

Buick Envision

Buick is in Nederland al een hele tijd niet meer leverbaar. In de Verenigde Staten is het een merk dat tussen Chevrolet en Cadillac is gepositioneerd en in China is het een van de grotere volumemerken. Buick heeft om vrijstelling gevraagd, omdat het aantal verkochte Envisions heel erg laag is: in 2018 werden er 30.000 van verkocht in de VS. Sinds juli 2018 betaalt General Motors de extra belasting, zonder dat ze de prijzen van de Envision hebben verhoogd. Of General Motors (het moederbedrijf van Buick) nu sarcastisch is of niet is onduidelijk, maar ze geven aan dat het geld dat verdiend wordt met de verkoop van de Envision direct geïnvesteerd wordt in Amerikaanse productiefaciliteiten.

Volvo XC60

Volvo zit een beetje in een soortgelijke positie. Het merk is in Europa behoorlijk populair en sinds de overname door het Chinese Geely, produceert men ook Volvo’s en China. Volvo heeft al ingespeeld op de import-tariefverhoging door een gedeelte van de XC60-’s die is bedoeld voor de Verenigde Staten in Europa te fabriceren. Voor Volvo is het hele gedoe aanzienlijk vervelender dan voor Buick, daar de XC60 verreweg de best verkochte Volvo is in de Verenigde Staten. Overigens, de Volvo S60 wordt wél in Amerika gebouwd. Ook Volvo heeft nee op zijn rekwest gekregen en zal voor Chinese XC60’s gewoon de volle 25% aan importtaks moeten betalen. (via: Reuters)