Deze Laguna heeft 755 pk dankzij V8 uit Corvette ZR1

Niet de Franse bolide, maar een klassieke Amerikaan krijgt deze zeer puike motor.

Nu de SEMA Show om hoek staat, beginnen vooral Amerikaanse autofabrikanten links en rechts met onthullingen op de proppen te komen. Chevrolet is meer dan gereed voor de tuningshow in Las Vegas. Het merk neemt een drietal klassieke wagens mee naar het gokparadijs in de woestijn, maar die bolides zelf zijn niet waarvoor het publiek behoort te komen.

Nee, de auto’s die Chevrolet tentoonstelt op de beurs in Las Vegas, dienen slechts als presentatiemiddel voor het échte werk: de nieuwe crate engines die Chevrolet Performance aanbiedt. Wie er van overtuigd is dat zijn auto niet voldoende vermogen heeft, kan bij de Amerikanen aankloppen voor een compleet motorblok. Ondertussen heeft Chevrolet bijna 50 verschillende krachtbronnen in kratten. Drie nieuwe exemplaren maken de line-up nog lekkerder dan deze al was.

Het huzarenstuk van deze motoren is zonder twijfel de LT5 Supercharged 6,2-liter V8 die hier in de Chevrolet Chevelle Laguna ligt, die gebaseerd is op de motor uit de Corvette ZR1. De achtcilinder in de Chevelle produceert liefst 765 pk en 970 Nm koppel. Volgens de Amerikanen is het de krachtigste productiemotor die ze ooit hebben gemaakt. Het is niet vreemd dat ze het blok in de Chevelle Laguna leggen, want deze auto heeft zijn wortels in de NASCAR. In de jaren ’70 reed een legende van de raceklasse, drievoudig kampioen Cale Yarborough, namelijk met de auto. Chevrolet heeft de wagen besprenkeld met spoilerwerk en de ophanging aangepast om het geen ongeleid projectiel te laten zijn.

Afgezien van de uiterst krachtige ZR1-motor neemt Chevrolet een 5,7-liter V8 met 430 pk en een 365 pk sterke 6-liter V8 mee naar de SEMA Show. Deze motoren komen te liggen in een C/10 uit ’67 en een Silverado uit ’78.