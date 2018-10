Dit land organiseert F1-race komende 3 jaar GRATIS

Prins Bernhard, kijk je even mee?

Het organiseren van een Grand Prix is een dure grap. Met name onder de inmiddels vertrokken F1-baas Bernie Ecclestone lieten een aantal iconische circuits een Grand Prix schieten, simpelweg omdat de organisatie van een wedstrijd te duur werd. En dan zijn er nog een aantal circuits, zoals Silverstone, waarvan de toekomst niet zeker is. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Brazilië, die de komende drie jaar schijnbaar helemaal niets hoeft te betalen.

Dit is buitengewoon merkwaardig, aangezien de zogenaamde hosting fee die de Formule 1 hanteert tientallen miljoenen euro’s kost. Voor ieder circuit geldt een ander tarief, maar dankzij uitschieters zoals Abu Dhabi (65 miljoen dollar per jaar) ligt het gemiddelde bedrag jaarlijks rond de 25 miljoen euro. Tenzij je Monaco heet, natuurlijk. Dit is tevens een van de redenen dat een Grand Prix van Nederland niet zo vanzelfsprekend, aangezien er weinig partijen zijn die zomaar een dergelijk bedrag kunnen ophoesten.

Enfin, de reden dat Brazilië de komende drie jaar niet voor de hosting fee hoeft te betalen, ligt volgens RaceFans – die wel vaker interessante scoops heeft – aan het feit dat de contracten niet op tijd in orde zijn gemaakt. Naar verluidt heeft Bernie Ecclestone voor zijn vertrek een deal met de promotor van het evenement kunnen maken voor een contractverlenging tot en met 2020, maar het financiële gedeelte van het contract is nooit afgesloten. Omdat het bestuur van de stad Sao Paolo het evenement moet bekostigen zijn er twee afzonderlijke contracten opgesteld. Het contract waarvan de Formule 1 zijn inkomsten voor het evenement moet krijgen, is momenteel nog altijd niet afgerond. Echter, in plaats van de wedstrijd af te blazen, zal de Formule 1 gewoonweg afreizen naar Zuid-Amerika, aangezien het contract met de promotor wel in werking is getreden.

Het grote nadeel voor de Formule 1 is dat ze nu tientallen miljoenen euro’s mislopen. Aangezien de winst van Liberty Media, de eigenaar van de sport, hierdoor lager uit zal vallen, krijgen de teams vervolgens weer minder betaald.