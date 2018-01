Ziek: GM verkocht Opel, gaat nu Insignia station aanbieden

Wagons zijn altijd het antwoord, toch?

Nu dat GM het kreupele Opel aan een stel Fransozen heeft verkocht, wil het niet zeggen dat de Amerikanen zomaar afstappen van de auto’s die ze tot voor kort lieten bouwen. Ze bouwen doodleuk verder met hun oude boedel, en dat blijkt hen geen windeieren te leggen.

Dochtermerk Buick gaat een aangepaste station-versie van de Insignia namelijk aanbieden als de Regal TourX. Nog voordat hij de markt op komt, spreekt de vice president marketing van Buick en GMC zijn overtuigingen alvast uit. Volgens Phil Brook zal de auto goed zijn voor ongeveer 50 procent van alle verkopen van Buick. Dit is een flinke stap in de goede richting, aangezien eerdere voorspellingen wezen op ‘slechts’ 30 procent.

Buick heeft de Regal speciaal als TourX geconfigureerd, omdat het hiermee verwacht een exclusieve positie in de markt te kunnen innemen. Het merk vestigt hun hoop vooral op het wegpikken van klanten die voorheen in Audi’s, Volvo’s en Subaru’s reden. Daarnaast blijkt uit een consumentenrapport dat ook kopers van het overleden Saab en eigenaren van de Mazda CX-5 overwegen om een overstap te maken naar de TourX.

Buick heeft echter te maken met een stigma, waardoor de verkopen van stationwagens in de VS al sinds jaar en dag enorm tegenvallen. Om deze reden zetten de Amerikanen de wagen ook niet als wagon in de markt, maar als een duivelse crossover. De plastic opsmuk rondom de onderzijde draagt in zekere zin bij aan dit imago.

De TourX komt binnenkort in Amerikaanse showrooms terecht en is te bestellen vanaf 29.995 dollar. Dat is zo’n 4.000 dollar meer dan de Sportback (sedan) uitvoering. De TourX heeft standaard een 2-liter viercilinder die goed is voor ongeveer 253 pk en 400 Nm aan koppel. De bolide heeft een AWD-systeem, een actieve dubbele koppeling en een achttraps automaat.

Bron: Automotive News