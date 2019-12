Pagani Zonda nu officieel krankzinnig duur

En dat is een prestatie van formaat.

Een gevalletje open deuren trappen is het wel, met zo’n titel. Een Pagani Zonda is duur. Poeh, poeh. Nou, nou. Nu moeten we dit even toelichten. Natuurlijk zijn in principe alle supercars en hypercars erg duur. Het is voornamelijk van belang wat er daarna gaat gebeuren.

Ondanks dat de ultieme rijdersauto’s zijn, zijn de auto’s in eerste instantie gewoon beleggingsobjecten. Bij zeldzame Ferrari’s is er bijna een zekerheid dat je dikke winst zult maken, dus een F50, Enzo of LaFerrari is uitverkocht voordat ze beginnen aan de eerste schetsen. Bij de Bugatti Veyron lag dat wat anders. Die auto was nóg duurder dan een bijzondere Ferrari en er was nul zekerheid dat je er winst op kon gaan maken. Pas toen Bugatti met veel speciale uitvoeringen op de proppen kwam die nóg duurder waren, ging het een beetje lopen.

Een andere New Kid On The Block is Pagani. Aan het einde van het vorige millennium konden we Horacio verwelkomen met zijn meesterwerk, de Zonda. De Zonda’s zijn ‘gebruikt’ nooit goedkoop geweest natuurlijk, maar jarenlang schommelde de waarde iets boven de nieuwprijs. Nu we zijn aanbeland in 2019 en de Zonda beschouwd wordt als een ultiem kunstwerk, zijn de prijzen ook ultiem.

De auto in kwestie is de Pagani Zonda Aether. Net als alle andere Zonda’s is deze helemaal uniek. Het is ook mogelijk om je Zonda alsnog te upgraden en ‘m bijzonderder te maken. Zo is er eigenlijk geen Zonda die gelijk is aan een andere. Deze ‘Aether’ is voorzien van de ‘760’-specificatie, waarmee je 760 pk tot je beschikking hebt. Al deze 760 briesende paarden zijn het resultaat van een über-hitsige 7.3 liter grote V12 van AMG. Ten opzichte van de ‘gewone’ 760 zijn er twee bijzondere aspecten aan de Aether.

Ten eerste is de Aether een Roadster, terwijl de reguliere 760 een Coupé is. Zo kun je die V12 nóg beter horen. Een ander uniek aspect aan de Pagani Zonda Aether is de transmissie. In plaats van de sequentiële bak heeft de Aether een handgeschakelde zesbak. Uiteraard is dit exemplaar voorzien van alle opties uit de carbon-catalogus. Bijna elk gedeelte van de auto is vervaardigd uit dit peperdure materiaal. Welnu, kan Pagani zich meten met andere exoten van de gevestigde orden?

Het antwoord is een overduidelijke ‘Ja’. De Aether werd van het weekend geveild. Tijdens de veiling in Abu Dhabi werd er flink geboden op de Aether. Uiteindelijk werd de auto geveild voor 6,05 miljoen dollar, omgerekend is dat 5.462.837,80 euro. Het is niet de eerste peperdure Zonda, overigens. Afgelopen week werd er een Zonda Riviera geveild voor 3,4 miljoen dollar.

