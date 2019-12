Fout of goud? Duitsers bemoeien zich met Rolls-Royce

Eigenlijk is het natuurlijk beide.

Het is een beetje een elitair middagje vandaag. Na een speciale BMW, bijzondere Phantom, peperdure Zonda Ên een aangepaste Urus, hebben we nog meer nieuws voor mensen met meer geld dan smaak.

Het gaat namelijk om een getunede Rolls-Royce. Nu ben ik persoonlijk een groot voorstander van tuning, maar op een Rolls-Royce wordt het wel een gevaarlijke exercitie. Net zoiets als je bij De Librije vraagt om Maggi en mayonaise om je coquilles op smaak te brengen. Aan de andere kant, het gaat om de firma Spofec, dat is een onderdeel van de Novitec Group . De eigenaar en oprichter van Novitec, Wolfgang Hagedorn, heeft jarenlang gewerkt bij Ruf en begon in 1989 voor zichzelf. Aanvankelijk begon Novitec als Fiat, Alfa en Lancia tuner, maar rond de millenniumwisseling kwam Hagedorn erachter dat er met dure auto’s veel meer geld te verdienen is.

Spofec houdt zich enkel en alleen bezig met Rolls-Royce. De naam is een geinig woordgrapje, want het staat voor het ornament dat op elke Rolls-Royce prijkt: Spirit Of Ecstasy. Hun laatste project is op basis van de compleet nieuwe Rolls-Royce Phantom. De visie van Spofec was om de Phantom een kleine sportieve injectie te geven, met behoud van de kwaliteit van de Roller. Aan de buitenkant zien we een andere voorbumper, sidekisrts, uitlaten en achterbumper. Het ‘hoogtepunt’ zijn absoluut de Spofec SP2-velgen, die meten maar liefst 24″. Uiteraard zijn het gesmede lichtmetalen velgen, geen ordinair gietspul.

Het zijn overigens niet alleen sportievere looks en een een indrukwekkende stance. De motor werd ook onder handen genomen. Spofec heeft even zitten spelen met de V12. Dankzij het enorme slagvolume (6.75 liter) en de aanwezigheid van twee turbo’s zijn er voldoende reserves om aan te spreken. Het resultaat is 685 pk en 1.010 Nm. Het kost nu exact 5 tellen om naar de 100 km/u te accelereren. Vanwege het hoge wagengewicht heeft Spofec besloten de begrenzer te laten voor wat het is. Ook het interieur heeft Spofec grotendeels ongemoeid gelaten. En terecht.