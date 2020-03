Bentley wil vervanging voor Mulsanne, hint naar über-SUV

Een directe opvolger gaat de Mulsanne niet krijgen, zoveel is duidelijk. Maar Bentley wil wel in dat superduperluxe segment blijven. Ze flirten nu openlijk met het idee om daar een SUV voor te maken, mogelijk zien we deze pas na 2025 op de markt.

Het is ergens wel begrijpelijk. Je hebt veel geld en dat wil je ook laten zien aan het gepeupel. Dus koop je een Bentley. Het probleem is alleen dat je in je Mulsanne lager zit dan het plebs in hun Nissan Qashqai’s. Oplossing: je koopt de Bentley Bentayga. Kennelijk is dat wat alle rijke stinkerds hebben gedaan, met het gevolg dat de Mulsanne uit productie gaat.

Het niet opvolgen van de Mulsanne heeft Bentley eerder aangegeven, collega @willeme heeft zijn onvrede hierover al geuit. Ze hadden echter nog niets aangegeven over het gat in de line-up. De Flying Spur is qua luxe (en prijskaartje) geen volwaardig alternatief voor de Mulsanne. Dat heeft Bentley zelf ook al door, tegen Car and Driver geeft Bentley-baas Adrian Hallmark daarom aan in de toekomst naar dit segment terug te willen keren.

Maar waarmee ze dat willen doen, zegt Hallmark nog even niet. Hij sluit wel het een en ander uit. Een sedan wordt het dus niet, daar verdienen ze niks op. Een sportwagen gaat het ook niet zijn, sportwagens maakt Bentley naar eigen zeggen niet. Een SUV? “Het is heel duidelijk dat zowel premiumautokopers als luxe-autokopers SUV’s zien als de meest aantrekkelijke auto…”

Hij zegt het dus niet hardop, maar veel andere mogelijkheden zijn er eigenlijk niet echt. SUV’s (lees: de Bentayga) waren immers goed voor 47 procent van de Bentley-verkopen. Dus, een über-Bentayga. Maar hoe gaat die er voor de rest uitzien? Qua motor gaat deze sowieso geen W12 krijgen. Hallmark zegt namelijk dat die ‘relatief snel’ uitgefaseerd gaat worden. Jammer, maar verrassend is het niet.

Een elektrische uitvoering lijkt logischer. Bentley werkt nu al aan een elektrische auto, Hallmark zegt dat deze rond 2025 op de markt moet verschijnen. Na deze elektrische Bentley komt de über-Bentayga pas, aldus een anonieme bron. Daarmee moet Bentley het dus minimaal een half decennium doen zonder het superdeluxe topmodel. Tot die tijd blijft de Flying Spur het vlaggenschip van Bentley, ook al kiest iedereen voor de Bentayga.

Foto: Bentley Bentayga! van @Spotcrewda, via Autojunk.nl.