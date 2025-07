Zoek de verschillen.

Mensen die zichzelf opnieuw willen uitvinden, reizen naar Bali. Automerken blijven gewoon thuis, grijpen terug op het verleden of laten even niets van zich horen. Ook Bentley wil zichzelf opnieuw in de markt zetten. Bij zo’n nieuwe ik hoort een nieuwe huisstijl en dus ook een nieuw logo.

Het nieuwe Bentley-logo zie je bovenaan dit artikel en onder deze alinea. Zie jij direct wat er is veranderd? Er zijn namelijk een hoop aanpassingen. Dat is gedaan door Bentley-tekenaar Young Nam, een ontwerper van het Bentley-designteam. Dat team hield onderling een wedstrijdje logo tekenen en Nam won.

De nieuwe ‘Bentley Wings’ zijn volgens het merk nog nooit zo drastisch aangepast. Het logo is wat scherper en moderner vormgegeven. Kijk maar naar de veren van de vleugels en de strakke omlijning. Daarnaast zijn de veren onder de ‘B’ gevlogen. Dit moet het logo ”visueel zuiverder” maken, zegt Bentley. De hoofdletter-B is nog altijd weggestopt als een soort juweel achter een zogenaamde glasrand met metalen omlijsting.

Uit de video hierboven maken we op dat het logo dat straks op de nieuwe Bentleys zit verlicht zal zijn. De bevestiging hiervan krijgen we al over een week. Op 8 juli aanstaande presenteert Bentley ”het begin van een nieuw tijdperk in de designtaal” via een conceptauto. De showauto is puur ter illustratie en dus niet bedoeld als productieauto. Het is dan weer wel een hint naar de richting waarop Bentley wil, die ”geïnspireerd is door een iconische Bentley uit het verleden”. Klinkt als de Renualution.

Alle Bentley-logo’s onder elkaar

De originele Bentley Wings stammen uit 1919 en zijn door F. Gordon Crosby getekend. Het logo werd in de afgelopen 100 jaar drie keer eerder bijgepunt. Dat gebeurde in 1931, 1998 (bij de overname door Volkswagen) en 2002. Hierboven heb je de logo’s van nieuw naar oud kunnen zien. Zo zijn de verschillen ineens een stuk beter zichtbaar.

Wanneer de eerste productie-Bentley op de weg verschijnt, weten we nog niet. In de tussentijd genieten we maar van prachtige Bentley-creaties zoals de nieuwe Flying Spur Mulliner.