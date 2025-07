Ruige elektrische SUV is er nu ook met verbrandingsmotor!

De Dacia Bigster krijgt concurrentie.

Als donderslag bij heldere hemel keerde hij terug op aarde: SsangYong. Het merk dat door de Rodius de lachers op zijn hand kreeg, kondigde in 2023 een herstart aan onder een nieuwe naam: Korean Genius in Motion, KG Mobility of gewoon KGM. Het eerste model – de Torres EVX – rijdt hier al rond en is zelfs al te bestellen als bestelbus.

Vandaag breidt KGM het Nederlandse gamma uit met nog een Torres. De nieuwe uitvoering heet Dual-Tech Hybrid. We hebben het hier dus over een hybride. In dit geval is het een full-hybrid zoals ze dat noemen. Hierbij helpt een in de transmissie verstopte elektromotor de verbrandingsmotor op verschillende momenten. Je kunt dan weer niet de 1,83-kWh batterij opladen via een laadpaal, alleen middels rijden.

Hybride Torres rijdt graag elektrisch

Bij de hybride KGM Torres krijgt de elektromotor behoorlijk wat vrijheid. Tot een snelheid van 100 km/u kun je elektrisch rijden. Op dat moment rijdt de Torres als een REEV: de verbrandingsmotor werkt als generator en wekt elektriciteit op voor de kleine batterij. KGM belooft dat je 94 procent van de tijd in de binnenstad op stroom kunt rijden.

De Torres kiest zelf welke van de negen (!) rijstanden ”om prestaties en efficiëntie te maximaliseren”. Je kunt zelf niet de rijmodus selecteren die je wilt. Een vreemde keuze, waarvan ik me afvraag hoe goed het werkt. De drie basismodi zijn elektrisch, hybride en alleen verbrandingsmotor. Als je alleen op benzine rijdt, gebruik je een 1,5-torretje dat 150 pk produceert. Het maximale vermogen is 204 pk. De topsnelheid is 180 km/u.

Torres Dual-Tech Hybrid als vakantieauto

De SUV van KGM is qua formaat niet gewijzigd ten opzichte van zijn elektrische broer. Het is dus nog steeds een flinke jongen met een lengte van 4,7, een breedte van 1,89 meter en een hoogte van 1,72 meter (inclusief dakrails). KGM laat zien dat je er genoeg ruimte hebt voor de vakantiebenodigdheden, zeker als er maar één kind mee gaat. Hoeveel je mag trekken, zegt KGM niet, maar het moet voldoende zijn voor een caravan. Over de daktent wordt met geen woord gesproken in het persbericht.

Gaan we door aan de binnenkant waar we twee 12,3-inch displays vinden: eentje voor de bestuurder en eentje als middenscherm. Je kunt je telefoon verbinden met Apple Carplay en Android Auto. De rijassistenten die je tegenwoordig verwacht in een nieuwe auto zijn aanwezig. Denk aan adaptive cruise control, dodehoek-hulpjes en lane-assist. Wat me nog opvalt aan de tellers, is de vormgeving. Nee, dit hieronder is geen BMW-scherm dat ik er per ongeluk in heb geplakt. Dit is het display dat je ziet als de Torres ervoor kiest om in de sportstand te rijden. Benieuwd of ze daar in Beieren blij mee zijn.

Prijs van de KGM Torres: een Dacia-concurrent?

De KGM Torres Dual-Tech Hybrid is er in vier uitvoeringen (Bronze, Platinum, Titanium en Blackline) en zes verschillende carrosseriekleuren. De vanafprijs begint bij € 39.990. Daarmee gaat-ie relatief gezien best een stuk boven de Dacia Bigster zitten. De grote Duster met dezelfde soort full-hybrid aandrijflijn gaat voor tenminste € 35.000. Dan heb je wel 48 pk minder, maar dan hoef je minder snel uit te leggen wat er in vredesnaam voor je deur staat.

De leveringen van de hybride KGM Torres beginnen in augustus. In de loop van dit jaar brengt KGM ook zijn nieuwe pick-up naar de Nederlandse markt.