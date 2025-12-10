Benzinestation klaagt snellaadbedrijf aan wegens oneerlijke concurrentie

Jawel, benzineverkopers en laadbedrijven concurreren met elkaar.

Het duurt niet lang meer voordat snelladen net zo snel gaat als de tank van je benzineauto volgooien. In Nederland kun je daarnaast al op veel plekken snelladen. Daardoor raken benzinepomphouders niet alleen klanten voor de brandstof kwijt, maar ook in de shops voor een bakkie pleur en een broodje bal.

Zo ook op de verzorgingsplaats genaamd ‘De Aalscholver’ langs de A6 tussen Lelystad en Almere. Daar heeft Circle K (de vervanger van BP) het pompstation in beheer. Verderop op de verzorgingsplaats zit Fastned met 16 laadpalen. Geen probleem zou je zeggen, totdat Fastned wat extra service wilde bieden aan haar klanten.

De laadpalenbeheerder is van plan om een wachtruimte met een winkeltje te plaatsen op de verzorgingsplaats. Daardoor hoeven de EV-rijders niet het hele afstand van de laadpalen tot aan de benzinepomp te lopen om een koffietje te halen. En daar zit het probleem voor Circle K.

Circle K vs Fastned

Fastned heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vergunning om het koffiezaakje te bouwen. Hier wil de benzineverkoper voor gaan liggen. Circle K vindt het oneerlijke concurrentie voor de shop aan het begin van de verzorgingsplaats en spant daarom een rechtszaak aan tegen Fastned. Ook een wegrestaurant tekende protest aan, maar dat werd later ingetrokken.

Volgens de pomphouder is de Fastned-store een volwaardig wegrestaurant, omdat er stoelen, een keuken en personeel zijn. Nu wordt het gezien als een aanvullende voorziening bij een basisvoorziening en kan Fastned er alles verkopen wat ze willen. Ook de producten die bij het benzinewinkeltje liggen. “Het biedt mogelijkheden voor veel meer dan een broodje kroket”, zegt de advocaat van Circle K. Dat lezen we bij Omroep Flevoland.

Maar Circle K is niet de enige verliezer volgens, eh, Circle K zelf. Door het gebouw zouden meer weggebruikers naar de verzorgingsplaats komen voor een Fastned-koffie, wat leidt tot extra verkeer. Dit argument is door de vertegenwoordiging van het ministerie verworpen. De verkeersveiligheid komt er niet door in gevaar, concludeert hij.

Fastned aan het woord

De laadpalenbeheerder lijkt de beste hand te hebben. Het argument over extra verkeer is door de vertegenwoordiging van het ministerie verworpen. De verkeersveiligheid komt er niet door in gevaar, concludeert hij. Daarnaast is er volgens de overheid genoeg ruimte voor het Fastned-gebouw en gaat het niet ten koste van het aanwezige groen op De Aalscholver.

Het woord is nu aan de rechter. Over zes weken wordt de uitspraak openbaar. Natuurlijk wil Fastned een eigen shop en voor EV-rijders is het ook echt een meerwaarde om niet telkens het hele stuk te hoeven lopen. Aan de andere kant is het logisch dat de benzinepomp bezwaar maakt vanwege het verlies van potentiële klanten. Wat vind jij: oneerlijke concurrentie of moet het pompstation maar met betere koffie komen?

Foto ter illustratie: Audi RS e-tron GT gespot door @ecnerualcars