Heetste Volkswagen ID.Polo-broertje is verrassend goedkoop!

Waarom zou je nog voor een ID. Polo gaan?
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 26 september 2025. Op 10 december 2025 is de informatie over de Nederlandse prijzen toegevoegd en is het artikel opnieuw gepubliceerd.
De Volkswagen Groep begint een nieuw offensief aan kleine hatchbacks. Nee, niet zo klein als de Up-familie, maar wel als de Polo. De elektrische ID. Polo komt volgend jaar al en wordt in Spanje gebouwd. Misschien kunnen we daarom deze VW beter een Cupra-broertje noemen dan andersom.
Want ook Cupra mag meedoen met de kleine hatchbacks. Skoda ook, maar zij bouwen er een crossover voor de Urban Family. Cupra’s inzending heet de Raval. Na een eerdere conceptauto bracht Cupra een gecamoufleerde showauto mee naar de IAA.
Over een prijs van de Raval wilde Cupra nog niets kwijt, maar de VAG sprak over modellen met een vanafprijs tussen de € 25.000 en € 30.000. Mijn verwachting was dan ook dat Volkswagen haar eigen Polo zo rond die 25k zou inzetten en de Cupra Raval het maar moest uitzoeken met een prijs tegen de € 30.000. Zoals vaker blijkt mijn verwachting niet te kloppen, al is dat deze keer positief voor Cupra-liefhebbers.
De richtprijs van de Cupra Raval
Cupra Nederland deelde eerder een richtprijs waarvoor ze de Raval graag willen verkopen. Na een richtprijs van 25k weten we nu dat de vanafprijs € 26.000 is! De definitieve prijzen worden volgend jaar bekendgemaakt. Je krijgt dan de Business First Edition-uitvoering. Deze versie krijgt 210 pk mee en een rijbereik van 450 kilometer.
Dat zou dus maar een mille meer zijn dat de elektrische Polo van moedertje VW. De Raval gaat hiermee het leven van de Polo zuur maken. Zeker ook omdat de Raval als eerste van de MEB+-familie op de markt komt. Tevens staat de Cupra standaard al op een 15 millimeter verlaagd sportonderstel.
Voor wie nog wat geld overheeft en nog sportiever wil rijden, zijn er nog twee uitvoeringen: de Performance First Edition en het ”ultieme sportieve topmodel”, de VZ Rebel. De eerste is een wat luxer aangeklede versie van het basismodel. De specs zijn hetzelfde, maar je krijgt wel wat extraatjes zoals 19-inch wielen, een Sennheiser geluidssysteem, kuipstoeltjes voorin en een 360 graden camera.
De VZ Rebel komt maar 400 kilometer ver, maar krijgt wel 16 pk extra en een totaalkoppel van 290 Nm. Je kunt kiezen voor de Manganese Green Matt groene lakkleur en er zit een exterieurpakket met ‘sulfur’-accenten op. Verder zijn er nog sportievere kuipstoeltjes, een panodak en weer andere 19-inch velgen. Het lekkerste van allemaal: een DCC Sport-wielophanging, ESC Off-modus en een elektronisch sperdiff. De topsnelheid is begrensd op 175 km/u. Da’s dan weer minder sportief, maar ja; EV’s hè.
Reacties
cdlop01 zegt
Kan ook makkelijk, er wordt bakken met geld verdiend aan EV’S, zoveel minder onderdelen, batterijen ook steeds meer betaalbaar. Daarnaast de inmiddels zeer eenvoudige afwerking van VW’S en is 25k eigenlijk nog steeds teveel.
leefvrij zegt
De Cupra Born was (1,5 jaar geleden) ook al een betere deal dan de ID3. Goedkoper, meer opties en ziet er ook beter uit.
reactief zegt
Smaken verschillen. De Cupra Born is mijn inziens altijd een ontzettend misvormde versie van de ID.3 geweest en dat lijkt hetzelfde te zijn voor deze Raval. Teveel frutsels om interessant te willen lijken, maar mist de basisschoonheid om het waar te maken.
Johanneke zegt
Ik kan mij herinneren dat autoblog er 1 als test had zonder cruise control.
Ik rij wel eens een id.3 en die heeft niet eens een achteruitrijcamera. Waarom is VAG daar zo pauper in? De 2019 e-tron die een familielid had had het ook niet. Sinds ik dat heb op mijn nissan uit 2006 wil ik niet meer zonder.
donjunior zegt
Dan moet je de juiste spec kiezen. Niet de goedkoopste uit de range rijden en dan gaan klagen dat bepaalde opties missen. In het begin hadden ALLE ID3’s gewoon een camera achter het logo.
Later is de PURE editie gekomen en hebben ze dergelijke zaken als optie toegevoegd. Dat degene van wie jij de auto leent die optie niet gekozen heeft kun je VW toch niet aanrekenen??
Idem voor die Audi van je familielid, dat zijn gewoon schrapers geweest die hem hebben samengesteld zonder camera en dan kom jij hier nu over klagen. Beetje bijzonder wel.
Johanneke zegt
Ja, ik vind het bijzonder dat zoiets niet standaard is. Dat het nog een optie is. Airco of elektrische ramen is toch ook geen optie meer.
verdebosco zegt
We worden massaal voor de gek gehouden met de prijzen voor auto’s in Europa. Het kan allemaal veel goedkoper, zie China, zie de rijkdom van Musk, zie de grote prijsdalingen van de afgelopen tijd. Wij, kopers, hebben simpelweg het overtollige vet bij de Europese fabrikanten in leven gehouden.
Prijzen van rond de 10.000 euro zijn realistisch. Daar gaat het naartoe. Een dikke Mercedes voor 40 mille. Een Bentley voor 80 kE. That’s it. De marketing, inclusief de bladen en sites (ook gij AB), houdt de prijsillusie in stand. Doorprikken die zeepbel. Anders doet China het wel.
reactief zegt
Lol… wat een plaat voor de kop als je die bedragen die je noemt enigszins realistisch vind.
Neem jij ook genoegen met een jaarsalaris van 10k dan straks?
verdebosco zegt
Lees Carnewschina.com en je begrijpt waar mijn prijzen vandaan komen. Voor deze bedragen kun je nu de Chinese alternatieven voor VW, Mercedes en Bentley al aanschaffen. Veel Europese merken produceren al jaren in China. Ongetwijfeld tegen dezelfde kosten als hun Chinese counterparts. De ontslagen slaan in Duitsland in de automotive. Dus daar gaat je salaris.
i3bestuurder zegt
Je gaat er vanuit dat Europese merken tegen dezelfde kosten als hun Chinese counterparts produceren maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat het voor Chinese merken (met behulp van de staat) goedkoper kan zijn om te produceren?
ty5550 zegt
Die Chinese autofabrikanten zijn dan ook als kaarthuisjes aan het omvallen in een extreme prijzenoorlog waar met verliezen verkocht wordt om massaal marktaandeel te verwerven. Tussen 2018 en nu zijn er al enkele 100den moeten stoppen. Zelfs Xi heeft al publiekelijk opgeroepen om het wat rustig te doen omdat het te gortig is (lees rustig aan of we grijpen in)
En kijk maar naar de resultaatswaarschuwingen de laatste jaren van veel europese fabrikanten. Zo veel vet zit er momenteel niet op.
mashell zegt
Musk is niet zo rijk omdat Tesla zoveel geld verdiend, hij is zo rijk omdat hij veel aandelen Tesla heeft en die aandelen een bijzonder hoge koers hebben (paradepaardje van de Amerikaanse industrie). Als Tesla aandelen dalen, bijvoorbeeld omdat een rechter oordeelt dat Tesla met Autopilot en FSD de boel belazerd, dan is het snel voorbij met zijn rijkdom. Met de Twitter schuld kan hij zomaar ook de armste man worden met meerdere miljarden schuld.
Een auto is een complex product dat door de overheid belast wordt, je mag dromen van een nieuwe auto voor een lage prijs. Maar met een opleiding, goede baan en wat sparen zul je er sneller één hebben.
Robert zegt
Ik hoop alleen maar dat Cupra niet weer de fout maakt door bij de instapper bijvoorbeeld essentiële zaken als de cruise control weg te bezuinigen, zoals ze dat met de Cupra Born deden.
autodrome zegt
De hete adam van een Roemeens merk onder een Franse moeder(best verkopende merk in de EU), en de lagere prijs van Chinese merken doet de trend keren, auto’s gaan goedkoper worden. En idd, een EV heeft een veel lagere kostprijs, er wordt veel meer aan verdient m.a.w., dus kan de verkoopprijs lager.
mashell zegt
Kostprijs van materialen is niet helemaal de echte kostprijs. Voor EV techniek moet er nog flink geïnvesteerd worden. Dat hoort ook bij de kostprijs (verdeeld over alle auto’s die een fabrikant maakt). Het zijn dus dure tijden voor fabrikanten, ze moeten in EV techniek investeren maar kunnen door het niet hard zijn van de 2035 deadline de investeringen in verbrandingsmotoren nog niet op nul zetten.
reactief zegt
Is het echt zo dat er veel meer verdiend wordt? Waarom worden fabrieken dan stilgelegd door tegenvallende vraag? Kom eens met onderbouwing in plaats van maar roepen…
audirs3 zegt
Ik zou toch voor de ID.Polo gaan, ik vind Cupra een beetje ordinair.
PunicaOase zegt
Eens, soms zijn de modellen best wel leuk om te zien, maar de koperen accenten en het embleem maken het wat ‘tokkie’ of zelfs kinderlijk.. Ik vind het echt jammer dat het niet gewoon Seat is gebleven..