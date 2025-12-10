Heetste Volkswagen ID.Polo-broertje is verrassend goedkoop!

Waarom zou je nog voor een ID. Polo gaan?

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 26 september 2025. Op 10 december 2025 is de informatie over de Nederlandse prijzen toegevoegd en is het artikel opnieuw gepubliceerd.

De Volkswagen Groep begint een nieuw offensief aan kleine hatchbacks. Nee, niet zo klein als de Up-familie, maar wel als de Polo. De elektrische ID. Polo komt volgend jaar al en wordt in Spanje gebouwd. Misschien kunnen we daarom deze VW beter een Cupra-broertje noemen dan andersom.

Want ook Cupra mag meedoen met de kleine hatchbacks. Skoda ook, maar zij bouwen er een crossover voor de Urban Family. Cupra’s inzending heet de Raval. Na een eerdere conceptauto bracht Cupra een gecamoufleerde showauto mee naar de IAA.

Over een prijs van de Raval wilde Cupra nog niets kwijt, maar de VAG sprak over modellen met een vanafprijs tussen de € 25.000 en € 30.000. Mijn verwachting was dan ook dat Volkswagen haar eigen Polo zo rond die 25k zou inzetten en de Cupra Raval het maar moest uitzoeken met een prijs tegen de € 30.000. Zoals vaker blijkt mijn verwachting niet te kloppen, al is dat deze keer positief voor Cupra-liefhebbers.

De richtprijs van de Cupra Raval

Cupra Nederland deelde eerder een richtprijs waarvoor ze de Raval graag willen verkopen. Na een richtprijs van 25k weten we nu dat de vanafprijs € 26.000 is! De definitieve prijzen worden volgend jaar bekendgemaakt. Je krijgt dan de Business First Edition-uitvoering. Deze versie krijgt 210 pk mee en een rijbereik van 450 kilometer.

Dat zou dus maar een mille meer zijn dat de elektrische Polo van moedertje VW. De Raval gaat hiermee het leven van de Polo zuur maken. Zeker ook omdat de Raval als eerste van de MEB+-familie op de markt komt. Tevens staat de Cupra standaard al op een 15 millimeter verlaagd sportonderstel.

Voor wie nog wat geld overheeft en nog sportiever wil rijden, zijn er nog twee uitvoeringen: de Performance First Edition en het ”ultieme sportieve topmodel”, de VZ Rebel. De eerste is een wat luxer aangeklede versie van het basismodel. De specs zijn hetzelfde, maar je krijgt wel wat extraatjes zoals 19-inch wielen, een Sennheiser geluidssysteem, kuipstoeltjes voorin en een 360 graden camera.

De VZ Rebel komt maar 400 kilometer ver, maar krijgt wel 16 pk extra en een totaalkoppel van 290 Nm. Je kunt kiezen voor de Manganese Green Matt groene lakkleur en er zit een exterieurpakket met ‘sulfur’-accenten op. Verder zijn er nog sportievere kuipstoeltjes, een panodak en weer andere 19-inch velgen. Het lekkerste van allemaal: een DCC Sport-wielophanging, ESC Off-modus en een elektronisch sperdiff. De topsnelheid is begrensd op 175 km/u. Da’s dan weer minder sportief, maar ja; EV’s hè.