Taycan-rijders waarschuwen voor gevaren thuis opladen

De bezitters van de Porsche EV stappen naar de rechtbank.

Door bijna wetenschappelijk onderzoek van collega @RubenPriest weten we het nu zeker: je kunt prima met een elektrische auto leven zoals je met een benzineauto doet zonder thuislader. Voor wie zijn elektrische Porsche toch weleens thuis wil opladen, heeft Porsche de Mobile Charger.

Dit is een soort draagbare wallbox die je kunt aansluiten op een stopcontact en die met 11 kW je elektrische auto oplaadt. Tenminste, dat is de bedoeling. Twee Amerikaanse (hoe kan het ook anders?) Taycan-rijders hebben hele andere ervaringen met de thuislader van Porsche. De laadervaring is zo treurig dat de twee besloten Porsche voor de rechter te slepen.

De Porsche Mobile Charger

Wat is er mis met het thuis opladen van een Taycan?

Volgens Porsche zou het volledig opladen van je Taycan met een thuislader zo’n 9,5 á 10,5 uur duren. Zo snel gaat het volgens de aanklagers niet. Hun Porsches zouden er twee keer zo lang over doen. Dat zou dan weer te maken hebben met een eerdere rechtszaak die tegen Porsche werd aangespannen.

In 2023 kreeg Porsche ook al klagende klanten op haar dak vanwege de EV-lader. De laadkabel zou oververhit raken waardoor in het ergste geval schade ontstond aan het stopcontact en er zelfs brand dreigde. Porsche zou hierna gereageerd hebben door de maximale uitgangsstroom van de thuislader te halveren. Hierdoor duurde opladen dus twee keer zo lang.

Porsche begreep de kritiek en kwam met een schikking. Klanten konden een vergoeding krijgen voor de laders van derden. De nieuwe eisers vinden dat dit niet genoeg is. Zij hebben veel geld betaald voor hun thuislaadstation die niet levert wat Porsche belooft. Voor de beeldvorming: in Nederland betaal je € 915 voor de Porsche Mobile Charger.

Wat had Porsche moeten doen?

”Deze stappen losten het onderliggende probleem niet op: laadtijden die veel langer waren dan geadverteerd, zowel vóór als na de laadbeperking, waardoor consumenten beperkt werden in hun mogelijkheden om hun voertuig te gebruiken wanneer nodig en zoals geadverteerd”, zeggen de eisers. Porsche had volgens de boze klanten een terugroep-, reparatie-, vervangings- of andere actie in het leven moeten roepen om de beloofde laadsnelheden waar te maken.

Nu ligt de bal bij Porsche. Komt er weer een financieel schikkingsvoorstel of krijgt de Mobile Charger een upgrade die de gedupeerden gratis kunnen ophalen? We houden het voor je in de gaten.

Bron: Car Complaints, via Carscoops