Taycan-rijders waarschuwen voor gevaren thuis opladen

De bezitters van de Porsche EV stappen naar de rechtbank.
Door bijna wetenschappelijk onderzoek van collega @RubenPriest weten we het nu zeker: je kunt prima met een elektrische auto leven zoals je met een benzineauto doet zonder thuislader. Voor wie zijn elektrische Porsche toch weleens thuis wil opladen, heeft Porsche de Mobile Charger.
Dit is een soort draagbare wallbox die je kunt aansluiten op een stopcontact en die met 11 kW je elektrische auto oplaadt. Tenminste, dat is de bedoeling. Twee Amerikaanse (hoe kan het ook anders?) Taycan-rijders hebben hele andere ervaringen met de thuislader van Porsche. De laadervaring is zo treurig dat de twee besloten Porsche voor de rechter te slepen.
Wat is er mis met het thuis opladen van een Taycan?
Volgens Porsche zou het volledig opladen van je Taycan met een thuislader zo’n 9,5 á 10,5 uur duren. Zo snel gaat het volgens de aanklagers niet. Hun Porsches zouden er twee keer zo lang over doen. Dat zou dan weer te maken hebben met een eerdere rechtszaak die tegen Porsche werd aangespannen.
In 2023 kreeg Porsche ook al klagende klanten op haar dak vanwege de EV-lader. De laadkabel zou oververhit raken waardoor in het ergste geval schade ontstond aan het stopcontact en er zelfs brand dreigde. Porsche zou hierna gereageerd hebben door de maximale uitgangsstroom van de thuislader te halveren. Hierdoor duurde opladen dus twee keer zo lang.
Porsche begreep de kritiek en kwam met een schikking. Klanten konden een vergoeding krijgen voor de laders van derden. De nieuwe eisers vinden dat dit niet genoeg is. Zij hebben veel geld betaald voor hun thuislaadstation die niet levert wat Porsche belooft. Voor de beeldvorming: in Nederland betaal je € 915 voor de Porsche Mobile Charger.
Wat had Porsche moeten doen?
”Deze stappen losten het onderliggende probleem niet op: laadtijden die veel langer waren dan geadverteerd, zowel vóór als na de laadbeperking, waardoor consumenten beperkt werden in hun mogelijkheden om hun voertuig te gebruiken wanneer nodig en zoals geadverteerd”, zeggen de eisers. Porsche had volgens de boze klanten een terugroep-, reparatie-, vervangings- of andere actie in het leven moeten roepen om de beloofde laadsnelheden waar te maken.
Nu ligt de bal bij Porsche. Komt er weer een financieel schikkingsvoorstel of krijgt de Mobile Charger een upgrade die de gedupeerden gratis kunnen ophalen? We houden het voor je in de gaten.
Bron: Car Complaints, via Carscoops
Reacties
morph zegt
Tjah, als je 11 kW door je stopcontact wil jagen. Of klopt hier iets niet? :)
tom307 zegt
In de US zit het stroomnet anders in elkaar, dus dit zou op een soort van kookplaataansluiting moeten lukken
ghengiskhan zegt
Het net zit daar inderdaad anders in elkaar maar of dit gaat lukken? Met 110V standaard zou je 100 ampere door je stopcontact moeten trekken, of -met wat daar als krachtstroom geldt- met 220V nog altijd 50 ampere.
Een standaard zekering in NL is 16 ampere…
Ik sta open voor verbeteringen, mijn kennis van elektra is beperkt.
Crosscabouter zegt
Volgens mij denk je juist…. Je hebt altijd krachtstroom nodig om deze laadsnelheid en te halen zonder risico van oververhitting.
Ik zie niet de hele context, ook geen tijd/zin om het helemaal uit te zoeken, maar zo komt het over als een katteneigenaar die de magnetron fabrikant aanklacht omdat nergens geschreven staat dat een kat niet erin gestopt mag worden…
bevano zegt
In Nederland kan je via het normale stopcontact officieel maximaal 3,7Kw halen (Erin eruit is hetzelfde denk aan een thuisbatterij met stekker) maar je haalt normaal gezien 2,3 Kw… men zegt dan ligt aan de kabel met overspanningsbeveiliging en je zekering/automaat waarop deze gekoppeld is.
In Amerika heb je dus niet zoals bij ons 240v maar 120v,, daar zijn de waarden dus lager 2,4 Kw om 1,8 Kw en ook anders gezekerd.
Met drie fasen kom je in Nederland tot de beloofde 11Kw en in Amerika tot 7,2 Kw… en dat zijn dus de ideale maximaal haalbare getallen. Dus ook in Nederland moet je een aparte groep/automaat aansluiting hebben om de beloofde 11Kw te halen.
De in het artikel genoemde 11Kw haal je in Amerika dus nooit of je moet een Industriële aansluiting hebben maar dan ben ik bang dat die betreffende kabel niet gebruikt kan worden 🤣
Flutterbear zegt
Amerikanen hebben gewoon 240 volt in de garage voor bijvoorbeeld droger en dergelijke.