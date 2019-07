Dit bizarre apparaat heeft 217 pk

En kost 75 mille...

Niet alle motorfietsen hoeven er hetzelfde uit te zien. Ook niet alle motorfietsen moeten in technisch opzicht gelijk met elkaar zijn. Dat bewijst deze Curtiss Hades motorfiets.

Zoals je kunt zien zit er geen V-twin in het midden of een stampende driecilinder. Nee, de Hades heeft een elektrische motor. Niet zo maar eentje, overigens. De 399 Volt motor levert namelijk 217 pk aan vermogen en 200 Nm aan trekkracht. Dat koppel van 200 Nm is bizar hoog voor een motorfiets. Te meer omdat de elektromotor dat koppel vanaf 0 toeren weet te halen. Ter referentie, de 2.0 zescilinder uit de BMW 320Ci (E46) komt slechts tot een schamele 190 Nm bij 3.500 toeren.

De elektromotor wordt gevoed door een 16,9 Kwh accupakket. Het accupakket bevindt zich in het cilindervormige stuk metaal waar we normaliter de motor aantreffen. Maar de Hades is zoveel meer dan alleen een elektrische motorfiets. Het is een tijdend sculptuur. Het frame is open op een paar plekken. De voorvork is bijzonder, maar het ‘gat’ in het midden maakt de fiets heel bijzonder. De Hades is geschikt voor een passagier. Omdat de Hades zo mimimalistisch is, zitten de remlichten verwerkt onder het zadel. Bij het remmen zullen je billen mooi rood opgloeien.

Op dit moment is Curtiss druk bezig om geld binnen te halen om de Hades uit te ontwikkelen. Het is namelijk de bedoeling dat Curtiss Hades in 2020 te koop is. Over geld gesproken, de Hades moet zo’n 75.000 dollar gaan kosten.