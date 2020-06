Dankzij corona hoeft Kia geen gigantische boete te betalen

De kans dat Kia deze grote boete moest betalen was al klein, maar dankzij het coronavirus is die kans nóg kleiner geworden.

Auto’s moeten schoner worden en minder schadelijke stoffen uitstoten. Niet onze woorden, maar een ideetje van de Europese Unie. Daarom moeten alle autofabrikanten dit jaar rekening houden met hun gemiddelde CO2-waardes. Het klinkt wat ingewikkeld, maar in feite tellen ze al het CO2 dat de verkochte auto’s uitstoten bij elkaar op, om dit te delen door het aantal auto’s dat de fabrikant heeft verkocht. De streefwaarde is rond de 95 gram CO2 per kilometer. Haal je als autofabrikant meer dan dat? Dan krijg je gigantisch grote boetes.

Goed, nu die introductie voorbij is, gaan we het hebben over Kia. Net als alle andere autofabrikanten gaat het sinds het coronavirus niet zo goed met de Europese autoverkopen van Kia. Ontzettend balen voor Kia natuurlijk, maar tegelijkertijd is er ook een klein lichtpuntje. Tegen het Britse Autocar zegt Emilio Herrera, topman van de Europese divisie, namelijk dat ze door dat virus geen boete hoeven te betalen.

Want hoewel Kia ‘dramatisch’ minder benzine- en dieselauto’s heeft verkocht, is de terugval van plug-inhybrides en elektrische auto’s veel kleiner. Daardoor verwachten ze eind augustus al aan de Europese regels te voldoen. Eerst was het plan dat die streefwaarde pas eind november gehaald zou worden. Eind november is wel wat kiele kiele, met eind augustus hebben ze weer wat meer ruimte. Én veel meer zekerheid dat Kia geen boete hoeft te betalen.

Uiteraard zijn het uiteindelijk niet alleen maar zonnestralen bij Kia. In het eerste kwartaal verkocht de fabrikant 14,5 procent minder auto’s, waarschijnlijk is dat een veel groter verschil dan die CO2-boete ooit zou zijn geweest. Kia vraagt overheden dan ook om plannen te ontwikkelen die de auto-industrie kunnen steunen. Een sloopregeling, bijvoorbeeld?